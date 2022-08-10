Во Всеволожском районе отметят День физкультурника

Районный праздник спорта и здорового образа жизни пройдет 13 августа сразу на нескольких площадках. Для гостей готовят разнообразные активности – эстафеты, мастер-классы и соревнования для самой широкой аудитории.

Программа площадки № 1 (стадион Всеволожского агропромышленного техникума, ул. Шишканя, д. 1), начало в 12.00: игра корнхол, дартс, бег в беличьих колесах, мини-флорбол, семейная эстафета, волейбол, северная ходьба, настольный футбол, кольцеброс, гольф.

Программа площадки № 2 (Общественное пространство «Парк Песчанка», ул. Садовая), начало в 9.30: фестиваль «Pump Jam».

Программа площадки № 3 (гп Янино-1, ул. Новая, д. 19), начало в 10.00: стритбол, волейбол, футбол, семейная эстафета, программа для людей с ОВЗ, легкоатлетический пробег, турнир по ИВО спорту и боевым шахматам.

Программа площадки № 4 (Кудрово, парк «Оккервиль»), начало в 10.00: мастер-класс по боксу, легкоатлетический пробег, марш здоровья по северной ходьбе.

Программа площадки № 5 (Кудрово, ул. Березовая, д.1), начало в 12.00: соревнования по легкой атлетике, турнир по флорболу.