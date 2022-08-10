Во Всеволожский район возвращается «фотосушка»

В парке у Всеволожского центра культуры и досуга пройдет выставочный проект по обмену фотографиями. Ценители атмосферных снимков могут принести свои работы, оценить чужие, а самое интересное – забрать любую понравившуюся. Работать выставка будет 22 августа в вечернее время с 18.00 до 19.30.

Фотовыставка пройдет второй во Всеволожске во второй раз. Первая «фотосушка» состоялась в начале лета и получила множество теплых откликов от участников. У пилотной выставки было достаточно людно – снимки привлекали внимание как тех, кто специально приехал на фотосушку, так и случайных прохожих.

Воодушевившись позитивным откликом, организаторы объявили о повторной выставке. Тема «фотосушки» звучит просто и лаконично: «В объективе – Россия».