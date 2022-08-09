«Мобильные» бригады проводят осмотры в отдаленных населенных пунктах Ленобласти

Врачи областных больниц проводят выездные осмотры в отдаленных населенных пунктах. Всего в «мобильной» диспансеризации задействован 61 мобильный комплекс: 29 ФАПов, 16 мобильных флюорографических установок, 10 амбулаторий и 6 мобильных комплексов с маммографами.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, с начала года врачи провели 4186 выездов и осмотрели 71,7 тысячи жителей сельской местности Ленинградской области. Среди обратившихся к медикам каждый десятый впервые узнал о наличии или подозрении на то или иное заболевание. Им были выданы направления на дальнейшее обследование в ближайшие поликлиники.

Медики выезжают по утвержденным с администрациями районов графикам. Информация о датах работы мобильных комплексов размещается в медицинских подразделениях региона, администрациях, магазинах и МФЦ за неделю.

Помимо профилактических осмотров в мобильных амбулаториях есть возможность провести лабораторные и инструментальные обследования. Также можно сделать прививку от коронавируса.