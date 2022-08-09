Завод имени Морозова победил в отраслевом конкурсе

Завод имени Морозова стал победителем XVIII отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального партнёрства», организованного Департаментом промышленности обычных вооружений, боеприпасов и специальной химии Министерства промышленности и торговли России, Союзом машиностроителей России и Российским профсоюзом работников промышленности. Федеральное государственное унитарное предприятие отмечено Дипломом первой степени.

Как сообщает интернет-издание «Площадь труда», эта награда очень престижная. По словам председателя Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации РОСПРОФПРОМ, в состав которой входит первичная профсоюзная организация завода имени Морозова, Алексея Вышегородцева, победить в соревновании очень сложно, ведь даже «сама заявка на конкурс содержит столько критериев, что более похожа на курсовую работу по экономике».

Одним из главных критериев отбора является уровень профсоюзного членства, который должен превышать 50%. На Заводе имени Морозова в профсоюзе состоят 72% всех работников. К тому же «там отлично налажен партнерский диалог с администрацией и лично его директором, которому я выражаю свою глубокую благодарность», — добавляет Алексей Вышегородцев.

В состязании участвовали девять предприятий военно-промышленного комплекса. Добавим: в конкурсное отраслевое движение вовлечены предприятия машиностроения, ростехрегулирования и текстильной и легкой промышленности.

Первичную профсоюзную организацию Завода имени Морозова возглавляет Инна Игнатьева. По словам профсоюзного лидера, на предприятии заключен и действует уже одиннадцатый по счету коллективный договор, по которому работникам и их детям компенсируется до 50% расходов в год на занятия спортом, а также на санаторно-курортное лечение. Предприятие оплачивает в течение пяти лет аренду жилья молодым специалистам, а также проценты по ипотеке. При выходе на пенсию ветераны завода в зависимости от стажа получают выплаты. Сотрудники завода пользуются хорошим социальным пакетом.

В полном порядке ситуация с охраной труда. Вот уже несколько лет на предприятии не зафиксировано ни одного несчастного случая на производстве. «Никогда руководство не отказывало нам в финансировании мероприятий, направленных на то, чтобы труд наших работников был максимально безопасным», — говорит Инна Игнатьева. – Наш директор Владимир Джуманиязов — человек принципиально лояльный к профсоюзу. Он заботится о заводе, как о его настоящем, так и о будущем. Результаты такой заботы работодателя можно увидеть на примере того, что средний возраст работников за последние годы снизился с 62-х до 42 лет — молодежь приходит на предприятие. К тому же он думающий и понимающий человек, грамотный руководитель. А с таким человеком всегда можно достичь взаимопонимания».

Диплом I степени – «достойная оценка вашего труда, ваших достижений в развитии системы социального партнерства на предприятии, достижений в деле защиты интересов человека труда!» — сказал во время награждения победителей на торжественной церемонии председатель Российского профсоюза работников промышленности Андрей Чекменев.

Фото МРО СПб и ЛО «РОСПРОФПРОМ»