В поселке имени Морозова появилось новое пространство для отдыха

На общественной территории возле домов на улицах Хесина и Первомайская появилось новое пространство для отдыха, игр с детьми и занятий спортом. На облагороженном участке разместились площадки для малышей, уличные тренажеры и аккуратные пятачки со скамейками.

Официальное открытие площадки в пгт им. Морозова прошло сегодня, 9 августа. Для гостей провели увлекательную игровую программу с гарантированным сладким призом – каждого участника угощали вкусным мороженым. Однако это всего лишь приятное дополнение к самому главному подарку – уютной и красивой территории, которая уже получила множество положительных откликов от местных жителей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, благоустройство осуществлено по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в рамках данного проекта в этом году будет облагорожено 77 общественных территорий.