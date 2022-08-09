Во Всеволожске перезахоронили останки советских летчиков

8 августа во Всеволожске у памятника «Никто не забыт, ничто не забыто» на Румболовском воинском захоронении прошла церемония перезахоронения останков военнослужащих летно-подъемного состава Военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной армии, обнаруженных при проведении поисковых работ в д. Смольное.

Несмотря на то что со времени, когда отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, прошло более 77 лет, наша земля отдаёт и отдаёт тяжкие свидетельства её – останки погибших героев, простых солдат, ставших известными, и неизвестных. Не случайно сказано: война не окончена, пока не похоронен её последний солдат.

Как сообщила председатель Комитета по молодёжной политике правительства Ленинградской области Марина Григорьева, выступая на торжественно-траурном митинге, по предварительным данным, на территории 47-го региона РФ незахороненными остаются останки 400 000 советских воинов.

Более 1 000 поисковиков из России и стран СНГ ежегодно «поднимают» свыше 3 000 погибших. Понимая важность этой работы, в этом году в Правительстве Ленинградской области создан уполномоченный Комитет, который будет заниматься увековечением памяти погибших воинов.

С проникновенными словами обратились к участникам церемонии: житель блокадного Ленинграда, почётный гражданин Ленинградской области, председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, заместитель начальника отдела специального назначения Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации, Герой Российской Федерации Алексей Махотин, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр специальных работ» Евгений Паль.

Взволнованным и эмоциональным было выступление главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, которое он завершил словами: «Сегодня мы почтим память истинных героев, отдавших за нас жизнь, и сплотимся против всех недругов нашей страны».

После минуты молчания и панихиды по погибшим, которую провёл иерей храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни в городе Всеволожске о. Димитрий, под звуки Гимна Российской Федерации и оружейного салюта прах героев был предан земле.

Так возвращаются имена павших в боях за свободу и независимость бойцов, чтобы обрести вечный покой, упокоение и славу. Запомним имена военнослужащих Военно-лётного экипажа 1 гв. авиационного полка авиации дальнего действия – командира авиаэскадрильи, Героя Советского Союза, гвардии майора Якова Ивановича Пляшечника; штурмана авиаэскадрильи, гвардии капитана Ивана Федоровича Сорока; старшего бортового механика, гвардии техника-лейтенанта Николая Архиповича Николенко; воздушного стрелка-радиста, начальника связи авиаэскадрильи, гвардии лейтенанта Ивана Артемьевича Ткаченко; воздушного стрелка старшины Степана Тихоновича Рейко; а также командира авиаэскадрильи 158-го истребительного авиаполка, Героя Советского Союза, старшего лейтенанта Ильи Миновича Шишканя, погибшего 21 июня 1943 года во время выполнения боевого задания, механика звена 235-го штурмового авиаполка, воентехника 1 ранга Алексея Васильевича Бульканова, летчика 15 гв. штурмового авиаполка, гв. младшего лейтенанта Владимира Михайловича Павлова.

В знак памяти и почтения к могилам павших героев были возложены венки и цветы от правительства Ленинградской области, от совета депутатов и администрации Всеволожского района, от совета депутатов города Всеволожска.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО