Ленобласть отметила 95-летний юбилей

Масштабный праздник прошел 6 августа в Сосновом Бору. Отметить юбилей и поздравить ленинградцев прибыли делегации из всех районов Ленинградской области, почетные граждане региона, многочисленные гости.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, праздник стартовал с красочного шествия колонн делегаций районов Ленинградской области. В колоннах – активные жители районов, пользующиеся заслуженным уважением, почетные граждане, старосты, молодёжь, руководители и работники предприятий, представители общественных организаций. Возглавляют делегации главы администраций муниципальных образований и главы МО.

В ходе традиционного концерта в торжественной обстановке были вручены знаки и удостоверения Почетных граждан ЛО. Столь высокого признания заслуг перед регионом были удостоены председатель областного Заксобрания Сергей Бебенин и руководитель холдинга «ТИТАН-2» Григорий Нагинский.

Еще одним важным торжественным событием праздника стало зачитывание правительственной телеграммы. Президент России Владимир Путин поздравил ленинградцев с юбилейной датой и пожелал осуществления намеченных планов – на благо родного края и всей России.

Также по давно установленной традиции губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил место проведения следующего дня рождения региона. Так, в 2023 году большой праздник примет Тосно, а в 2024 область будет гулять во Всеволожском районе, в городе Кудрово.

Несмотря на погодные сюрпризы, праздник удался: шествие делегаций районов, гастрофестиваль, ярмарка народных промыслов и фермерской продукции, торжественная часть – каждая из составляющих юбилейного торжества была своеобразной и в полной мере отвечала слогану «Энергия наших дел».

Вечером для участников юбилейных торжеств и сосновоборцев прошел праздничный концерт звезд российской эстрады и оперной сцены. А завершился вечер красочным салютом.

Фото пресс-службы областного правительства