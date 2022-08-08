Колтушское шоссе расширяется

Реконструкция одной из самых загруженных дорог Ленинградской области продолжится на участке от Суоранды до перекрестка с Воейковским шоссе. Стройка начнется в этом году, государственный контракт заключил «Ленавтодор».

«Это второй крупный объект, который область реализует с помощью механизма привлечения федеральных инфраструктурных кредитов. Первый, напомню, развязка с Мурманским шоссе в Кудрово, контракт на стройку которой был заключен в конце июля», – пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, стройка затронет весь участок от Суоранды, пройдет через д. Старая, Колтуши и завершится на перекрестке Колтушского, Воейковского шоссе и дороги в сторону Всеволожска. В процессе работ часть дороги будет расширена до четырех полос движения, дорожники обустроят искусственное освещение и тротуары. Значительно изменится конфигурация двух сложных перекрестков: удобнее станет поворот в сторону деревни Старая, а пересечение Колтушского, Воейковского шоссе и дороги на Всеволожск превратится в круг. Такое решение оптимально с учетом постоянно растущего трафика.

Сейчас в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идет расширение первой половины шоссе от КАДа до Суоранды через Янино, чтобы убрать «бутылочное горлышко» на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Срок работ рассчитан до конца лета 2024 года. Здесь идет обустройство основания новой дороги и переустройство инженерных сетей. Таким образом, после завершения реконструкции второй половины дороги все Колтушское шоссе от КАДа до Колтушей станет, по сути, новой и безопасной дорогой с увеличенной пропускной способностью.

Фото пресс-службы областного правительства