Дорожники Ленобласти ликвидировали последствия непогоды

Субботний ураган не оказался незамеченным. Сотни деревьев были частично или полностью повалены, часть из них повредила линии электропередачи и заблокировали дороги.

Как сообщает региональный дорожный комитет, в ночь после шторма с областных трасс было убрано более 200 поваленных деревьев. Больше всего от непогоды пострадали Выборгский и Всеволожский районы. Движение восстанавливали максимально оперативно – оттаскивали упавшие стволы, расчищали проезд, разбирались с неработающими светофорами.

Неприятным сюрпризом для водителей стал размытый откос на Выборгском шоссе около «Нового Сертолово». Бригада старалась как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды и восстановить нормальное движение. Напомним, что сообщить о проблемах на дорогах можно по круглосуточной горячей линии по номеру 8 812 251-42-84.

Ну а пока синоптики обещают затишье. Ближайшие дни жителей Всеволожского района ждёт более привычная температуры от 20 до 26 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

Фото пресс-службы Ленавтодора