В больницах Ленобласти увеличили число «ковидных» коек

Областные больницы активно готовятся к сезонной волне вирусных заболеваний. Количество коек для больных коронавирусом увеличилось с 90 до 150. При этом 66 из них остаются свободными.

Как сообщает областной комитет здравоохранения, дополнительные места разворачивают внутри инфекционных отделений Бокситогорской, Волховской, Всеволожской, Кингисеппской, Кировской, Лужской, Приозерской больниц и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору. И хоть специалисты отмечают, что заболевание все чаще проходит в легкой форме и госпитализация не требуется, накануне осеннего периода особенно подчеркивается важность вакцинации и ревакцинации. Прививки помогают как снизить риск подхватить вирус, так и значительно смягчить протекание болезни.

Отметим, что за последние пару недель наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Сегодня, 8 августа, было выявлено 286 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших зафиксировано во Всеволожском районе – 144 человека.