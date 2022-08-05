Школьники Ленобласти смогут путешествовать по «социальному сертификату»

Ученики 5–9 классов смогут отправиться в культурно-познавательную поездку по Ленинградской области с помощью «социального сертификата». Комитет по культуре и туризму планирует заключить соглашения с региональными туроператорами в сентябре, а уже 1 октября будет организована первая поездка.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, «социальный сертификат» выдается в электронном виде. После официального подтверждения сертификата родители самостоятельно выбирают путешествие и заключают договор с туроператором.

Всего в рамках проекта планируется предоставить сертификаты на отдых трем тысячам учеников. На организацию поездок предусмотрено 28 млн рублей, в том числе 18 млн из федерального бюджета.