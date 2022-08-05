Центр занятости Всеволожского района назвал самые востребованные специальности

На рынке труда Ленинградской области сложилась неоднозначная ситуация. По прогнозам специалистов, из-за антироссийских санкций в регионе могут потерять работу около 3 тысяч человек. Но, несмотря на пессимистические ожидания, в областном правительстве рапортуют, что показатели по безработице не превышают, а наоборот, ниже цифр прошлого года.

Поиск вакансий – дело важное. Впрочем, максимального эффекта добивается тот, кто действует планомерно, настойчиво и целеустремленно. Вы уволены. Это прозвучало. Стресс, негативные эмоции, страх, снижение самооценки, депрессия – это лишь малая часть эмоций, вырвавшихся наружу. Получив расчет, человек задается вопросом: а что теперь делать? Осознать, что случилось, и перестать заниматься самоедством, вновь и вновь пережевывая проблему, жалеть себя, обвинять и ненавидеть окружающих и причастных к вашему увольнению – по меньшей мере это неконструктивно. В таком состоянии вы не можете сдвинуться с места, анализировать и принимать адекватные решения.

– Время от времени нам нужны сотрудники, – отмечает менеджер одного из местных предприятий Алена Бондаренко. – Особенно когда работаем над расширением новой линейки продукции. Поэтому мы часто участвуем в ярмарках вакансий как в Петербурге, так и в Ленинградской области. Требования у соискателей самые разные. Кому-то нужен социальный пакет, кто-то обращает внимание на размер заработной платы, а кто-то на наличие развозки. Некоторые штудируют вакансии, которые поближе к дому. Конкурировать, когда рядом мегаполис, нелегко. По сути, «сладкий пряник» на рынке труда – достойный оклад и хорошие условия.

– Ситуация на рынке труда во втором квартале стала улучшаться, – отмечает руководитель службы занятости Всеволожского района Анастасия Серова. – Уровень безработицы по сравнению с 2021 годом уменьшился. За это время наблюдалось снижение обращений граждан в Центр занятости, увеличилось число свободных вакансий. За полгода к нам пришли 4247 человек. Все они находятся в поиске работы. Это на 1326 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Статус безработного получили 1674 соискателя. В 2021 году таковыми было признано 2787 человек. Всего на учете Центре занятости находятся 1213 граждан, что на 27% меньше, чем в прошлом году. Более половины лишившихся работы – женщины. Они составили 61,2% (743 чел.). Есть среди безработных и молодёжь в возрасте 16 – 29 лет.

По словам Анастасии Серовой, за первое полугодие 2022 года уменьшился процент трудоустройства граждан 50+.

– В нашей базе 6 672 вакансии от 382 предприятий и организаций, из них 5 106 (76,56%) – на рабочие специальности, – продолжает собеседница. – Специалисты службы занятости с удовольствием помогут освоиться на рынке труда, определиться с направлением деятельности и покорить потенциальных работодателей. Обратившись к нам за поддержкой, соискатель может пройти полное профессиональное тестирование. Это поможет определиться с дальнейшими карьерными перспективами. Зачастую, даже после долгих лет труда, человек не может точно решить, чем он хочет заниматься. Именно поэтому на консультациях в Службе занятости наши специалисты выявляют индивидуальные склонности и личные предпочтения каждого.

По данным центра занятости, в 2022 году в два раза увеличилось количество граждан, оформивших государственную регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, вставших на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Если во 2 квартале 2021 года это было 11 человек, то в 2022 году уже 22 человека. Этому способствует финансовая поддержка от службы занятости и Центра социальной защиты населения. В рамках нацпроекта «Демография» проводится бесплатное обучение граждан до 35 лет, мамы дошкольников в возрасте 7 лет, граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста, безработные, зарегистрированные в органах службы занятости, а также сотрудники компаний, находящиеся под риском увольнения. Заявка на обучение направляется через платформу «Работа в России» trudvsem.ru.

Сегодня, по данным Центра занятости, на рынке труда наиболее востребованы рабочие специальности – электромонтеры, газосварщики, слесари-сантехники высокой квалификации.

Большая потребность в квалифицированных поварах, швеях, электриках, станочниках, строителях всех квалификаций. Правда, работодатели ищут высококвалифицированных сотрудников, времени на подготовку кадров у них нет. Поэтому ситуация на рынке труда несбалансированная – требуются профессиональные рабочие, а приходят самоучки. В связи с этим спрос на мастеров с золотыми руками по-прежнему очень высок. Это грузчика можно уволить и завтра найти другого, а станочник высшего разряда – на вес золота.

Ирэн ОВСЕПЯН