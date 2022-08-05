Романовские экоактивисты собрали более 400 килограммов вторсырья

В поселке Романовка у парадного входа в Дом культуры «Свеча» собрались активисты из числа Молодежного совета и несколько местных жителей, для которых раздельный сбор твердых бытовых отходов видится как способ сделать нашу планету чище.

К 11 часам более десятка объёмных мешков многоразового использования с информационными табличками были выставлены вдоль стены здания и ждали первых участников акции.

– Наше общественное движение неформальное и добровольное, но всех нас объединяют идеи бережного отношения к природным ресурсам и разумного отношения к потреблению. Вместе убираем стихийные свалки, разделяем и сортируем отходы, устраиваем обмен вещами, учимся осознанному потреблению. Наши акции становятся всё более системными и регулярными, – отметила общественный активист, жительница поселка Элла Никитина.

Многие жители Романовки прониклись идеями экоактивистов и на деле помогают им добиваться своих целей.

Они стали разделять и сортировать бытовые отходы и не торопятся выбрасывать их в общие контейнеры для мусора. Жительница поселка Ольга Бычкова рассказала:

– Ребята делают очень важное дело, сейчас они закладывают основу новой культуры разумного отношения к окружающей среде и стандартам потребления. Я уже около года разделяю твердые бытовые отходы и приношу их сюда. Думаю, таких, как я, будет гораздо больше, если контейнерные площадки оборудовать соответствующими контейнерами. У нас частный дом, и есть возможность хранить отсортированный мусор от акции до акции, но для тех, кто живет в квартирах, – это нереально.

Собирая и сортируя отходы человеческой жизнедеятельности, экоактивисты хотят дать вторую жизнь использованным пластиковым предметам, алюминиевым банкам из-под напитков, изделиям из бумаги и картона.

– Собранный нами мусор поступает во Всеволожский экоцентр, а далее на переработку, – продолжает Элла Никитина. – Из переработанного вторсырья делают товары народного потребления. Так, из алюминия, полученного из 500 пивных банок, можно сделать новый велосипед. При этом для его производства потребуется меньше ресурсов и меньше отходов попадает на полигоны ТБО, где всё просто закапывается в землю.

В этот день в акции участвовал 51 человек, а экоактивисты из Романовки собрали более 400 килограммов вторсырья.

Кроме того, они организовали перед Домом культуры выставку списанных Романовской библиотекой книг, которые каждый желающий может взять себе совершенно бесплатно.

Борис СТЕПАНОВ

Фото Эллы НИКИТИНОЙ