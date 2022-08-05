Последний путь героев

По официальным данным Министерства обороны Российской Федерации, погибших лётчиков, базировавшихся на военном аэродроме «Смольное» в годы Великой Отечественной войны, стали хоронить на лютеранском кладбище деревни Смольная в октябре 1941 года.

Впервые на этом кладбище похоронили механика звена 235-го Штурмового авиаполка, воентехника 1 ранга Бульканова Алексея Васильевича, который 5 октября 1941 г. был «убит винтом самолёта при выруливании на старт». Лётчик 15-го Гвардейского штурмового истребительного полка лейтенант Павлов Владимир Михайлович погиб при выполнении боевого задания и похоронен 18 января 1943 года «на лётном кладбище м. Смольное». Недавно мне удалось обнаружить данные о захоронении на этом же кладбище лейтенанта 34-го Гвардейского бомбардировочного авиационного полка Кузьмина Владимира Кузьмича.

Вероятно, в те годы это кладбище имело вполне пристойный вид, впрочем, как и все лютеранские кладбища той далёкой поры. Во Всеволожске их было два – в деревнях Смольная и Румболово. В основном в деревне проживали трудолюбивые и чистоплотные немецкие колонисты, финны и эстонцы. Первое военное захоронение на лютеранском кладбище в деревне Румболово, на месте которой сейчас находится ул. Нагорная, возникло в 1943 году. Это подтверждает схема захоронения бойцов и командиров 106-го особого моторизированного инженерного батальона Ленинградского фронта, на которой нанесено захоронение лейтенанта Л.Ф. Козловского, лейтенанта В.В. Панкова, ефрейтора А.Г. Этингена и красноармейца Ф.С. Богдановича. Именно в январе 1943 года батальон принимал участие в Операции по прорыву блокады Ленинграда, неся огромные потери. 106 ОМИБ на Синявинских высотах установлен памятник с надписью «12 августа 1943 года эту высоту штурмом взяли сапёры 106 инженерного батальона Ленфронта».

С тех пор на Румболовское кладбище захоранивали, а после войны перезахоранивали воинов. Кладбище было у всех на виду, и за ним постоянно ухаживал Всеволожский поселковый совет.

О лютеранском кладбище в деревне Смольная на долгие годы забыли. В марте 1942 года всех жителей немецкой колонии Смольная депортировали в другие районы СССР, и ухаживать за кладбищем было некому. Нужно отметить, что впервые этот населённый пункт появился на Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний в 1860 году, а затем в 1863 году на Трёхвёрстной топографической карте Санкт-Петербургской губернии.

Аэродром «Смольное»

9 сентября 1941 года началось строительство военного аэродрома «Смольное». Это место было выбрано не случайно. Оно ближе всего находилось к линии фронта и имело ровную, открытую площадку в том месте, где находилось картофельное поле. Очень быстро была устроена взлётная полоса, вырыты капониры, землянки для жилья персонала, хранения оружия и боеприпасов. Часть персонала и службы аэродрома проживали в д. Смольная и Ковалёво. На этом аэродроме базировались в основном истребители и самолёты военно-транспортной авиации. О его лётчиках и обслуживающем персонале можно написать большую, трагичную и увлекательную по своему содержанию повесть. Именно с этого аэродрома летали легендарные лётчики Герои Советского Союза П.А. Покрышев, С.А. Фроловский, А.И. Бабаев, В.Б. Серов, П.А. Пилютов, Г.А. Таран.

Герой Советского Союза Шишкань Илья Минович был тем самым легендарным лётчиком-истребителем, воевавшим в 158-м истребительном авиационном полку противовоздушной обороны Ленинградского фронта, сначала лётчиком, а затем командиром эскадрильи.

Лётчик-ас совершил 411 боевых вылетов, выполняя различные боевые задания на самолёте Р-40 «Киттихаук»: штурмовку, разведку, отражение налётов вражеской авиации, прикрытие сухопутных частей, сопровождение бомбардировщиков. Он участвовал в 82 воздушных боях, уничтожив 15 самолётов противника. Илью Шишканя очень ценил дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации в отставке П.А. Покрышев: «Я хорошо знал лётчика Илью

Шишканя. Часто встречался с ним на аэродромах Ленинградского фронта, но ещё чаще – в воздухе, в совместных боях с ненавистным врагом.

В общей плеяде героев ленинградского неба Илья Минович отличался заметной скромностью и высокоразвитым чувством товарищества, взаимовыручки в бою.

«Сам погибай, а товарища выручай» – это правило было непреложным законом для Ильи Шишканя». В 1968 году однополчанин И.М. Шишканя К.Н. Шатаев написал очерк «Рыцарь Ленинградского неба», в котором подробно описал гибель Героя Советского Союза, рыцарски, ценой своей жизни, защитившего своего ученика: «Шишкань оставил зону и стремительно летел в сторону разворачивавшегося для посадки молодого пилота. Только тут все увидели в воздухе третий самолёт, подстраивающийся в хвост машины ничего не подозревавшего Девяткина. Дежурный на старте разглядел в бинокль его опознавательный знак – червонный туз. Это был немецкий ас, за которым давно охотились лётчики Ленинградского фронта. «Червонный туз» успел дать очередь по самолёту Девяткина, но промахнулся. Он взмыл вверх, чтобы повторить удар, и тут заметил самолёт Шишканя, спешивший на выручку своему ученику. Все слышали, как Шишкань, преследуя гитлеровца, выпустил по нему длинную пулемётную очередь. Симулируя поражение, скрывшись за облако, фашист исчез. Стоявшие на аэродроме снова увидели Шишканя, он возвращался на аэродром. И в эту минуту опять раздалась очередь: неожиданно вынырнувший из облака немецкий ас ударил по кабине «тройки». Самолёт задымил и потерял управление. Ещё через минуту в небе раскрылся зонтик парашюта, и все с облегчением вздохнули. Видно было, как Шишкань, энергично действуя стропами, заставляет парашют скользить ближе к полю. Но тут снова в небе появился «червонный туз». Кружа вокруг парашюта, он методично поливал его пулями. Затем выстрелил из пушки по куполу. Повреждённый осколками, парашют «потух», и Шишкань камнем пошёл к земле. При падении с большой высоты он получил переломы позвоночника и конечностей, несовместимые с жизнью, и был похоронен рядом с аэродромом на кладбище д. Смольная. Спустя несколько дней после гибели моего друга эскадрилья, ведомая капитаном Данилой Древятниковым, вылетела на очередное задание. На фюзеляже одного из самолётов было написано «За Шишканя».

Экипаж – одна семья

Экипаж Героя Советского Союза, командира эскадрильи Якова Ивановича Пляшечника, в полном смысле этого слова был одной семьёй. Пять украинских парней из Полтавской, Харьковской, Черниговской и Ростовской областей составляли эту бесстрашную команду лётчиков 1-го Гвардейского Краснознамённого авиационного полка дальнего действия. С 14 января 1944-го по 1 марта 1944 г. полк участвовал в Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции войск Ленинградского, Волховского и Прибалтийского фронтов по освобождению Ленинградской области и полного снятия блокады Ленинграда. Операция осуществлялась совместно с Балтийским флотом и авиацией дальнего действия.

Экипажу гвардии майора Я.И. Пляшечника была поставлена задача разрушить военно-промышленные объекты г. Котка.

Из секретного донесения командира 1 Гв. Кр. Знам. АП ДД гвардии полковника Аграновского: «Доношу о катастрофе экипажа командира 1-й авиационной эскадрильи Героя Советского Союза майора Пляшечника, произошедшей в ночь с 10 по 11 февраля 1944 г. Задачу экипаж знал отлично, так как Гв. майор Пляшечник и Гв. капитан Сорока лично проводили проигрыш полёта с экипажами своей эскадрильи. Катастрофа произошла в районе Кронштадта, после выполнения экипажем боевого задания, от столкновения с самолётом ЛИ-2 7-го АК. Экипаж в составе – командир 1-й АЭ Герой Советского Союза Гвардии майор Пляшечник, штурман Гвардии капитан Сорока, механик бортовой Гвардии лей-т Николенко, начальник связи Гвардии лей-т Ткаченко, возд. стрелок Гвардии старшина Рейко – полностью погиб. Самолёт сгорел».

Из секретного донесения командира 53-й Авиадивизии ДД полковника Лабунёва: «Моим личным расследованием установлено, что катастрофа в результате столкновения двух самолётов произошла в районе Кронштадта в период 2.55–2.58 при возвращении Гвардии майора Пляшечника после выполнения боевого задания. Предположительно Гв. майор Пляшечник пробивал облачность в районе маяка Кронштадт, которая была высотой 200 – 250 метров, а командир корабля 102 АП 7 АК Кобзев заходил в это время на посадку, делая четвёртый разворот. В результате произошло их столкновение». Из отчёта о боевых действиях частей 5 авиакорпуса в ночь с 10 на 11.02.1944 г.: «Положительной стороной в работе данной ночи явилось хорошая связь самолётов с землёй, в результате чего все экипажи вовремя получили команду и ушли на запасной аэродром. Крупным недостатком является плохая организация приёма самолётов на аэродроме в Кронштадт, скопление самолётов над аэродромом, стартовая рация не руководила самолётами, ходящими по кругу, зоны ожидания и высоты хождения установлены не были, в результате чего произошла катастрофа от столкновения 2-х экипажей в воздухе». Экпиаж похоронен в деревне Смольная.

Только через 77 лет мы узнали правду о том, как погиб экипаж, где он был захоронен и почему это место было забыто на долгие годы.

Сколько ещё должно пройти лет, чтобы все погибшие в той кровавой и беспощадной войне были увековечены и обрели свой последний покой на братском кладбище вместе со своими однополчанами?!

Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО

Автор выражает благодарность Инженерно-техническому центру специальных работ (директор Паль Е.И.) за предоставленную информацию.