Виктор Загородний – десантник от артиллерии

2 августа страна отметила День Воздушно-десантных войск России – праздник настоящих мужчин, прошедших закалку во время армейской службы в горячих точках планеты, защищая интересы Родины. Десантные войска – гордость нашей армии. Это настоящая школа мужества, которая учит молодёжь быть верными боевому братству и бережно хранить ратные традиции. За всю историю своего существования Воздушно-десантные войска принимали участие в огромном количестве сражений, боев и специальных операций, вписали немало ярких страниц в книгу истории Российской армии.

Именно о таком десантнике пойдет сегодня речь. Виктор Загородний прошёл свой воинский путь от лейтенанта до полковника, а выйдя в запас, продолжил служить стране и людям.

Военными не рождаются

Виктор Алексеевич родился 4 февраля 1947 года в Винницкой области в семье военных, а его детство и юность прошли в городе Чугуеве Харьковской области. Здесь он пошёл в школу, здесь рос, здесь сложились его характер и личность.

– С раннего детства и почти до окончания школы я находился под сильным влиянием военных. Мой отец Алексей Семенович призвался на Великую Отечественную войну практически с первых дней её начала. Он прошёл сложный боевой путь офицера инженерно-саперных войск. За мужество, отвагу и воинскую смекалку был награждён орденами и медалями, победу встретил к Кёнигсберге и остался служить и после войны. Его родной брат Василий Семенович воевал на Северном флоте. Так что мне было с кого брать пример и на кого равняться, – поделился Виктор Загородний.

Ещё в начальной школе у нашего героя проявились тяга и способности к точным наукам. И с той поры математика и физика стали частью мировоззрения Виктора Алексеевича.

Но грамоты и победы на областных математических олимпиадах не могли полностью удовлетворить формирующийся внутренний мир и нематериальные потребности юноши. И хотя математический подход воспитал в нём стремление к точности и упорядочению процессов, настоящей его страстью на долгие годы стал гандбол.

– С успеваемостью у меня проблем не было, и к финалу своей школьной жизни я уверенно шел на золотую медаль – продолжает Виктор Загородний. – Но активная спортивная жизнь немного испортила отношения с преподавательницей украинского языка, и в итоге я окончил школу с серебряной медалью и спортивным разрядом кандидата в мастера спорта. А дальше стал выбор – «кем быть» или «куда пойти учиться».

Случайная «неслучайность»

И вот уже средняя школа позади, в кармане серебряная медаль и звание КМС по гандболу. Но трудный выбор дальнейшего жизненного пути ещё не сделан. Отец, мама и младшая сестра уехали служить в Германию, и у Виктора Загороднего началась взрослая самостоятельная жизнь.

– Тогда я не осознавал, какую хочу получить профессию и в какой вуз поступать, мне было всё равно. Для этого нужно было успешно сдать всего один экзамен. Родители и дядя настаивали: «…кем угодно, только не военным». Я очень любил спорт и решил поступать туда, где сильная гандбольная команда. Такая была в Харьковском горном институте. На нём и остановил свой выбор, – рассказал Виктор Алексеевич.

Годы учебы в вузе были стабильным временем с понятными задачами, без определяющих жизненный путь решений. Но учеба в институте закончилась, и снова встал вопрос – а куда дальше? Вариантов у горного инженера тогда было немного. Основная часть выпускников шла работать на шахты Донбасса.

– В нашем институте была военная кафедра, где готовили командиров взвода гаубичной артиллерии, – продолжает Виктор Загородний. – Мне предложили пойти послужить офицером Советской армии. Вместе с супругой Аллой Федоровной мы взвесили все «за» и «против», и я принял это предложение. 1 июля 1970 года началась моя воинская служба. Три года прослужили под Киевом, а в 1973 году меня направили на учебу в Военно-артиллерийскую академию, которая находилась в Ленинграде. И тут уже стало ясно, что быть военным – это судьба.

От Афганистана до Гарболово

После окончания военной академии у капитана Советской армии Виктора Загороднего началась типичная офицерская жизнь. Новые назначения, частые переезды и командировки стали для его семьи повседневностью.

Не обошла стороной и война в Афганистане, где он, без малого два года, прослужил военным советником командира артиллерийского полка восьмой Афганской пехотной дивизии.

– Именно в Афганистане я впервые плотно соприкоснулся с воздушно-десантными войсками. Поскольку артиллерийские орудия имеются практически у всех родов войск и крупных воинских подразделений, то мне приходилось часто выполнять боевые задачи и вместе с частями ВДВ. А вернувшись в Советский Союз, вскоре был направлен начальником артиллерии в десантно-штурмовую бригаду, которая базировалась в поселке Гарболово. В эту же воинскую часть подала рапорт и моя супруга Алла Федоровна. За время своей службы в ВДВ она совершила более 80 прыжков с парашютом, – рассказал Виктор Загородний.

Так семья потомственного военного оказалась в Ленинградской области. Прослужив здесь с 1983 года по 1997-й, Виктор Алексеевич побывал в разных ипостасях, даже руководителем прыжков. К слову сказать, ему самому пришлось прыгать с парашютом 255 раз, и не только с борта самолетов.

После выхода в отставку служба стране и людям продолжилась.

За это время он успел поруководить охранным предприятием, побывать народным депутатом сельского и районного советов и поработать в избирательной комиссии Всеволожского района. Сейчас Виктор Алексеевич председательствует в одном из садоводческих товариществ недалеко от поселка Гарболово. И здесь его труд и усилия не остались незамеченными.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Виктора Загороднего