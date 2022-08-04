Ленобласть предоставит родителям денежную выплату на подготовку к школе

Август вступил в свои права, и самые ответственные родители уже начали готовить детей к новому учебному году, в очередной раз тяжело вздохнув от вида подросших цен.

На приобретение школьной формы и школьных же принадлежностей для многодетных семей Ленинградской области предусмотрена отдельная денежная выплата в размере 4 160 рублей на каждого ребёнка. Пособие предоставляется один раз в течение календарного года на детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Заявление на получение услуги можно подать через МФЦ. За помощью могут обратиться многодетные семьи, проживающие в Ленобласти и имеющие среднедушевой доход, не превышающий 35 000 рублей.