В лесах Всеволожского района найден «эликсир вечной молодости»

Биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков часто посещает леса Всеволожского района. Любопытными находками и интересными фактами о местной флоре и фауне ученый делится в своих соцсетях.

На днях Павел рассказал, откуда летом на траве появляются белые пенистые комочки и стоит ли их опасаться.

– Многие думают, что это слюна гадюки, зайца или сок, вырабатываемый самим растением. На самом же деле, пенный комочек – это гнездо личинки насекомого –пенницы слюнявой, она же слюнявица обыкновенная, – пояснил биолог. – Раз в год, осенью, самка пенницы откладывает яйца на стебли растений, у основания листьев. Весной из перезимовавших яиц появляются личинки. Они начинают кормиться соком растения и выделяют эту жидкость.

Пена защищает насекомое от естественных врагов и непогоды. В одном пенном комочке может находиться одновременно несколько личинок! Для человека же и животных «слюна» безвредна, и можно не опасаться контакта с ней.

Любопытно, что выделяемая при питании личинок жидкость обильно сдобрена муцином, который активно используется в косметологии. Биолог в шутку отметил, что за высокие косметические качества «слюну» пенницы можно назвать «эликсиром вечной молодости». Однако собирать и использовать её в таком назначении, конечно, не стоит.

Фото блога «Каждой твари по паре»