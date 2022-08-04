В Ленобласти частично вернули антиковидные ограничения

Глава 47-го региона Александр Дрозденко провел заседание суженного штаба по коронавирусу. В Ленинградской области фиксируется рост заболеваемости, в связи с чем было решено вернуть часть ограничений.

Так, частично восстановлен масочный режим – ношение средств индивидуальной защиты обязательно при посещении медицинских учреждений, в учреждениях соцзащиты для персонала при социальном обслуживании на дому и проведением мероприятий с пожилыми людьми.

Кроме того, регион планирует организовать за счёт бюджета экспресс-тестирование работников сфер образования перед началом учебного года. Пройти бесплатное ПЦР-тестирование смогут и сотрудники социальной сферы, выполняющие обслуживание на дому.

Однако стоит отметить, что несмотря на рост заболеваемости, протекает ковид преимущественно в легкой и бессимптомной формах. Однако эпидемиологи советуют не рисковать и проводить своевременную ревакцинацию. Не стоит забывать и о других сезонных заболеваниях – осенью стандартно увеличивается заболевание гриппом и другими вирусными инфекциями. Своевременно сделанные прививки помогут как снизить риск заболевания, так и существенно смягчить течение самой болезни.