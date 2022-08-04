Во Всеволожском районе спасатели вытащили увязшую в болоте лошадь

Конная прогулка могла закончиться трагедией, если бы не слаженная и оперативная работа сотрудников пожарной части №100 Ленинградской областной противопожарной службы, прибывших на место происшествия… И, конечно, помощь очевидцев – непосредственных участников конной прогулки. На протяжении четырех часов наездники поддерживали над водой голову животного, застрявшего по самую шею в вязкой жиже, чтобы мерин – крупный, но молодой конь по кличке Бах, не захлебнулся.

После того как наездник понял, что лошадь под ним вязнет в болоте, спрыгнул с седла. Для спасения животного общими силами старались найти подмогу в ближайшей деревне – всё тщетно, – доступных тракторов или иной спецтехники на месте не оказалось… Потом искали связь, чтобы позвонить в службу спасения. Ситуация осложнялась тем, что в данной местности плохо работала сотовая сеть и определить точное местоположение, геолокацию оказалось затруднительным.

Тем не менее в 20 часов 35 минут в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в болоте тонет лошадь, требуется помощь спасателей. Адрес: Всеволожский район, лесной массив возле коттеджного поселка «Особый статус».

…Местность была затоплена, а потому крайне непредсказуема – твёрдый грунт под водой был или трясина – заранее не предугадать. Потому и первоначальная задача пожарных состояла в том, чтобы понимать, какое оборудование придется использовать. Несмотря на то что водителю пожарной машины удалось по жуткому бездорожью, учитывая особенности затопленной местности, подъехать максимально близко к месту происшествия, пожарным пришлось нести на себе все снаряжение, которое могло понадобиться, в том числе и бензопилу.

Чтобы высвободить лошадь, под ее брюхом и передними ногами пропустили тросы, веревки и пожарные рукава. Потребовалось приложить нечеловеческие усилия, чтобы животное, весившее несколько центнеров, вытянуть из топи спустя несколько часов мучений…

Безусловно, переживали все: до сих пор под глубоким впечатлением находятся очевидцы. Да и для пожарных, спасших в эту ночь мерина, подобный случай на практике, мягко говоря, очень нетипичный.

– Животное долго находилось в холодной жиже, – рассказывает Олег Полнинов, начальник караула 100 пожарной части. – Без какой-либо возможности двигаться – конь застрял основательно. Кроме того, брыкаясь в воде, животное могло повредить себе ноги о коряги, к тому же могло переохладиться. Поэтому нам нельзя было терять ни минуты…

За участие и успешное проведение необычной, но важной спасательной операции мы благодарим пожарных! Ребята, вы в очередной раз показали свой профессионализм и доказали, что для вас не существует нерешаемых задач! Спасибо за ваш труд!

К слову, дежурный караул, не успев прибыть в пожарную часть после спасения животного (не имея возможности толком умыться и переодеться), как отправился на новый вызов – на тушение пожара. Такая работа…

Екатерина Степанова

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области