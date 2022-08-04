Во Всеволожске состоялась презентация фильма о Юрии Слепухине

Имя писателя Юрия Слепухина хорошо известно любителям изящной словесности. Произведениями прозаика зачитываются не только во Всеволожском районе, где его именем названа центральная библиотека города Всеволожска, но и далеко за его пределами. А 12 октября решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» объявлено Днём памяти писателя.

Во время Великой Отечественной войны Юрия Слепухина угнали вместе с семьей в Германию, и он на себе в полной мере испытал жизнь «остарбайтера» в немецких трудовых лагерях.

После победы над Германией, освобожденной союзниками, он был вывезен в Бельгию, затем в качестве «перемещенного лица» эмигрировал в Аргентину. На Родину он вернулся в 1957 году, во времена так называемой «хрущевской оттепели», и стал одним из первых репатриантов, то есть «возвращенцев»…

Его человеческая и творческая судьба складывалась непросто, несмотря на то, что книги Юрия Слепухина были горячо приняты читателями, особенно роман «Перекресток» – о довоенной юности и начале Великой Отечественной войны.

Писал много, печатали мало. Жить, как и большинству репатриантов, разрешили только в провинции, подальше от больших городов. С немалыми сложностями Юрию Григорьевичу удалось перебраться под Ленинград: сначала в город Ломоносов, а затем и во Всеволожск, где он и прожил на улице Достоевского почти 34 года.

Здесь были написаны все произведения последних десятилетий, в том числе «Тьма в полдень», изданная в 1968-м, «Сладостно и почетно» – в 1985-м, роман «Ничего, кроме надежды», завершающий великую тетралогию о войне, названную критиками «Война и мир» XX столетия».

Об этом и многих других перипетиях жизни писателя говорили 1 августа во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки, в день 96-й годовщины со дня его рождения.

Инициаторами проведения памятного мероприятия при поддержке администрации района и отдела культуры традиционно выступили Всеволожская межпоселенческая библиотека и Благотворительный фонд имени Ю.Г. Слепухина: «Лучшие книги – библиотекам».

Открылась встреча выступлением студии спортивного бального танца «Овация» Культурно-досугового центра «Южный» г. Всеволожска, после чего к присутствующим обратилась заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько:

«В первую очередь я поздравляю всех с 95-летием Ленинградской области. Это для нас большое событие. Также значимым событием для всех нас является 96-летие Юрия Слепухина. Мы всегда гордились и будем гордиться нашими выдающимися земляками, одним из которых он, безусловно, является. Сейчас мы все вместе увидим небольшой фильм о Юрии Слепухине, который был снят на средства гранта администрации района и стал первым в нашем новом проекте «Известные люди Всеволожского района». Это была большая, кропотливая работа, которую провели режиссёры, сценаристы Всеволожского медиацентра В-1 (автор фильма – Елена Нупрейчик, оператор-постановщик и режиссёр монтажа – Алексей Урбант, оператор Дмитрий Егоров) в содружестве с Натальей Александровной Слепухиной».

В течение 18 минут, пока продолжался фильм, на экране известные люди, знавшие Юрия Слепухина, приоткрывали неизвестные страницы его жизни, делились воспоминаниями о встрече с этим удивительным человеком; здесь же были продемонстрированы архивные видеосвидетельства, запечатлевшие наиболее значимые высказывания писателя.

После просмотра фильма состоялся заинтересованный обмен мнениями об увиденном и выступления критиков, библиотекарей и читателей, которые говорили о Юрии Слепухине и о его романах, повлиявших на их мировосприятие.

В завершение встречи Наталья Александровна Слепухина рассказала собравшимся о готовящихся к переизданию произведениях писателя, а также о выходе видеокниг с его романами.

Так прошла очередная встреча с почитателями таланта Юрия Григорьевича Слепухина, которую провела директор Всеволожской межпоселенческой библиотеки Людмила Владимировна Слепухина. Знаменательно, что прошла она именно во Всеволожске, где он не подвел итоги, не успел, не дописал, не завершил свой итоговый роман с символическим названием «Не подводя итогов…», оставив это право нам – читателям. Будем читать и помнить.

А для этого, на наш взгляд, стоит серьёзно отнестись к предложению председателя комиссии по культуре, сохранению объектов культурного наследия Общественной палаты Всеволожского района Ирины Гуреевой-Дорошенко – создать в одном из культурных объектов города мемориальную комнату Юрия Слепухина, где будут собраны наиболее значимые предметы, принадлежавшие писателю.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО