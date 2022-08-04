Во Всеволожске прошел праздник мотоэмоций

Под капли моросящего дождя в минувшую субботу в Общественном пространстве «Парк Песчанка» прошло несколько мероприятий.

Веломотокросс

Те, кто в субботу, 30 июля, около 10 часов утра был в парке, не мог не заметить завораживающего душу зрелища. Около двух десятков мальчишек пяти-, шестилетнего возраста в экипировке мотогонщиков, в гермошлемах и специальных перчатках, на приличной скорости колесили по дорожкам парка на необычных велосипедах. Дух захватывало, когда эта «малышня», группами и поодиночке, преодолевала горки ритм-трека, расположенного на северо-восточной окраине парка. Вскоре выяснилось, что это не шоу-программа юных велосипедистов, а контрольная тренировка спортивной секции Руслана Ильясова. Он сказал:

– В парке «Песчанка» находится один из лучших велотреков Ленинградской области, поэтому мы и выбрали это место для своих тренировок по велоспорту ВМХ. Попросту говоря, это что-то вроде мотокросса, только на велосипедах. Дети с огромным удовольствием идут к нам и занимаются с полной отдачей.

В это утро юные спортсмены-велосипедисты проходили квалификацию. То есть ехали на время, проверяя себя и соревнуясь со сверстниками. После окончания заездов сильнейшие гонщики получили от тренера призы.

Город сказок

А примерно в это же время в самом центре «Песчанки» началась «движуха» вокруг сказочного персонажа. В костюме Бабы Яги «зажигала» художественный руководитель Всеволожского ЦКД Нина Рудакова. Задорная музыка и яркий образ ведущей собрали вокруг около 30 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Для них придумали двухчасовую программу, в ходе которой ребята в формате интерактива веселились и развивали в себе полезные жизненные навыки. Одним из самых забавных и интересных конкурсов для детей стало кормление пирожками сказочных панд. Под музыкальное и голосовое сопровождение детвора просеивала воображаемую муку, месила тесто, лепила и пекла пирожки.

За веселыми играми деток внимательно наблюдали их родители. Жительница Всеволожска Марина Сладкова пришла сюда с шестилетней дочкой Алисой. Она сказала:

– Парк «Песчанка» для нас стал настоящим местом притяжения. Мы ходим сюда каждые выходные. Здесь ребенку всегда есть чем заняться и легко можно найти компанию для игр. Кроме того, проходят постоянные мероприятия, которые мы также стараемся не пропускать. Особенно нам нравится участвовать в танцевальных мастер-классах. Но и «Город сказок» неплохо «заходит».

После окончания сказочного представления в беседе с журналистом «Всеволожских вестей» Нина Рудакова отметила, что мероприятия здесь, на свежем воздухе, всегда посещает больше людей, чем те, что проводятся в помещении ЦКД. Она посетовала, что до многих жителей города часто информация не доходит вовремя, хотя используются все информационные ресурсы.

Праздник мотоэмоций

Не успела затихнуть музыка в «Городе сказок», как на территорию парка «Песчанка» вереницей потянулись «байкеры». Восемнадцатью мотоциклами разных моделей и размеров управляли люди, одетые в кожу и отличающуюся от повседневной обувь. Кожаная одежда, сапоги и высокие ботинки мотоциклистов придавали им брутальности и усиливали интригу мероприятия. Припарковавшись перед сценой, они быстро привлекли к себе внимание присутствующих, и вскоре вокруг мотоциклов и их владельцев было уже около полусотни детей и взрослых. Оказалось, что это не спонтанное событие любителей мотоциклов, а организованная акция «Праздник мотоэмоций», который проходит в рамках проекта «Мототерапия». Организатор праздника и куратор проекта Анна Мирная рассказала:

– Уже более трех лет мы организовываем мероприятия для детей с ОВЗ. Понимая, насколько в усеченном виде предстает перед ними жизнь, мы всеми силами стараемся добавить в неё красок и положительных эмоций. Ну что в повседневности видят дети с ограниченными возможностями? Врачей, таблетки и родителей. Они мало общаются со сверстниками. А так мы создаем для них возможность побыть в социуме, увидеть что-то новое, порадоваться.

И действительно, было очевидно, с каким интересом дети рассматривали мощные и грозные на вид мотомашины. Ну а когда их сажали за руль «железных коней», восторгу не было предела. А тут ещё на сцене появился кинолог Александр Александров со своей собакой по кличке Железная Леди, похожей на бельгийскую овчарку. Псина поражала своей разумностью и выучкой. Железная Леди без слов понимала своего хозяина, безупречно выполняла все команды и даже находила спрятанные в рюкзаках участников эксперимента предметы, что тоже не могло оставить равнодушным присутствующих.

Александр СОРОКИН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО