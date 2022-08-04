Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Ленобласти

Во вторник, 2 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках видеоконференции, посвящённой 95-летию Ленинградской области, пообщался с представителями средств массовой информации.

А начал он с того, что поздравил всех жителей 47-го региона с праздником, который в этом году будет отмечаться в Сосновом Бору.

– 95 лет – хорошая дата. И мы её отметим достойно. Через пять лет мы отметим столетний юбилей. Это будет грандиозное событие, в котором примет участие не только сама Ленинградская область, но и федеральный центр, то есть Правительство России. Решение уже принято, – сказал Александр Дрозденко.

Он также отметил, что в преддверии праздника «Атомграду» выделили средства из казны Ленинградской области, которые город направил на возведение нужных для горожан социальных объектов и благоустройство. Причём жители Соснового Бора сами выбрали, какие учреждения им нужны.

В целом губернатор положительно оценил подготовку города к празднику, отметив, что проведено благоустройство, выполнены запланированные дорожные работы и мероприятия, связанные с украшением города. Но не только об этом шла речь на видеоконференции.

Александр Дрозденко сообщил, что на прошедшие 10 лет средства, выделяемые на социальные нужды, увеличились в 2,5 раза, а доходная часть бюджета увеличилась в 3 раза.

По темпам экономического роста Ленинградская область уверенно занимает лидирующие места среди других субъектов Российской Федерации. При этом 47-й регион стал пионером в области реновации старых школ. Этот опыт позже был распространён на всей территории страны. Также в Ленинградской области впервые был принят Социальный кодекс, согласно которому регион даёт социальные гарантии проживающим в нём гражданам. Есть ещё много добрых начинаний, впервые принятых в области, которые теперь стали общим достоянием.

К примеру, в отличие от прошлых лет, ежегодно строятся десятки детских садов, школы и другие социальные объекты. Особое внимание правительство области уделяет строительству новых и ремонту уже существующих дорог.

Весьма острой, требующей постоянного внимания, губернатором была названа экологическая проблема. Ни для кого не секрет, что вопросы сбора, хранения и утилизации твёрдых бытовых отходов волнуют наших граждан.

Александр Дрозденко детально проанализировал их и рассказал о мерах, принимаемых руководством области для защиты окружающей среды, и о взятом курсе на строительство заводов, которые будут осуществлять глубокую переработку отходов. Не обошёл вниманием Александр Дрозденко и помощь, оказываемую Ленинградской областью Донецкой Народной Республике.

Особо стоит отметить, что на помощь подшефному городу Енакиево 47-й регион направит 1,2 млрд рублей. Здесь же губернатор развеял опасения граждан в том, что эти средства будут взяты из бюджетов, запланированных на строительство школ и детских садов в Ленинградской области, и выразил надежду на то, что 15 миллиардов рублей, необходимых на первоочередные работы по восстановлению Енакиево, будут включены в заявку на субсидию и в федеральную программу на следующий год.

Также Александр Дрозденко в ходе пресс-конференции анонсировал сложности с уходом из России финского производителя шин Nokian Tyres, один из крупнейших заводов которого расположен во Всеволожске.

– Совет директоров Nokian Tyres решил инициировать контролируемый уход с рынка РФ после начала специальной военной операции на Украине. В компании пообещали при этом учесть интересы местных сотрудников и законодательства. Власти Ленинградской области в конце июня 2022 года получили уведомление об увольнении по соглашению сторон 300 сотрудников завода Nokian Tyres. Компания в перспективе намерена продать свой бизнес или передать в управление, но сложность в том, что сам товарный знак, к которому привыкли, скорее всего, будет изменён и выпускаемой продукции придётся заново завоевывать рынок, – отметил губернатор.

Разговор продолжался в течение полутора часов. И, конечно же, Александр Дрозденко традиционно ответил на вопросы, задаваемые представителями районов и поселений.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО