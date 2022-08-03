Комиссия по культуре обсудила потенциал подземного комплекса в парке усадьбы Всеволожских

Состоявшееся на прошлой неделе заседание комиссии по культуре, сохранению объектов культурно-исторического, духовного наследия и развития туризма Общественной палаты Всеволожского района было посвящено дальнейшей судьбе подземного комплекса в парке усадьбы Всеволожских.

В формате круглого стола участники заседания обсудили историю и перспективы использования этого интереснейшего сооружения, ознакомились с фото- и видеопрезентацией подземелий Румболовской горы.

Опытом использования подобных объектов в сфере туризма на территории Ленинградской области и Северо-Западного региона поделился приглашенный эксперт – председатель комиссии по спелеологии Российского союза спелеологов, член комиссии карстоведения и спелеологии Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества Илья Агапов.

О потенциале подземных объектов в просветительской деятельности рассказал Антон Юшко, председатель комиссии экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения Русского географического общества.

В ходе заседания комиссии участники разработали проект резолюции. Учитывая заинтересованность культурной общественности в дополнительном исследовании подземелий в парке усадьбы В.А. Всеволожского и важность сохранения уникального исторического комплекса, было принято решение составить ряд обращений в профильные организации и ведомства.

Так, по вопросам, связанным с проведением археологических работ на территории парка объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба В.А. Всеволожского», решено обратиться в Институт истории материальной культуры РАН. А комитету по сохранению объектов культурного наследия предложить провести исследование подземелий на Румболовской горе с целью постановки его на учёт как предмет охраны в составе комплекса построек усадьбы.

В круглом столе приняли участие сотрудники ГБУ «Парковое хозяйство Ленинградской области». В ближайшее время усадебный парк А.А. Всеволожского будет передан этому учреждению. Директор Е.В. Любушкина выразила заинтересованность в дальнейшем изучении этого уникального объекта и надежду на сотрудничество с Общественной палатой, учеными Русского Географического общества и администрации Всеволожского района.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО