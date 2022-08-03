В Романовском поселении отметили День ВМФ

Празднование проходило на берегу водоёма на окраине деревни Углово.

31 июля на берегу озера в Углово было особенно многолюдно. Местные жители пришли сюда чтобы отпраздновать День Военно-морского флота. Мероприятие организовали администрация Романовского поселения и сотрудники ДК «Свеча». В празднике также принимали участие военнослужащие воинской части, расположенной на окраине Углово.

– День ВМФ у нас один из популярных праздников, мы проводим его ежегодно. В Романовском поселении проживают около 100 ветеранов Военно-морского флота. Всех их накануне поздравили адресными открытками, а сегодня многие из них присутствуют здесь, – отметил руководитель МБУ ДК «Свеча» Игорь Винокуров.

Всё началось около 14 часов с официальной части, в ходе которой собравшихся поздравил глава администрации Романовского поселения Сергей Беляков, а его заместитель Александр Горбунов вручил троим военнослужащим воинской части грамоты и подарки за отличие в боевой и специальной подготовке.

На берегу водоёма были организованы мобильные торговые точки с мороженым и прохладительными напитками, а зрителей радовали своим выступлением музыкальный коллектив «Самовар» из Санкт-Петербурга и творческие коллективы Дома культуры «Свеча». Кроме песен и танцев, для присутствующих были организованы интерактивные игры. Волейбол, эстафеты и мини-соревнования пробудили активность у взрослых и детей. Кульминацией стало состязание команд в перетягивании каната. Наиболее активных участников и победителей импровизированных соревнований отметили подарками и сладкими призами.

Александр СОРОКИН