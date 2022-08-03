Во Всеволожске продлили велодорожку на 700 метров

700-метровый участок велодорожки продолжит существующий велосипедный маршрут от улицы Приютинская. Новый объект осмотрел глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский совместно с главой города Станиславом Богдевичем.

Помимо непосредственно велосипедного маршрута вдоль дорожки оборудован тротуар из плитки для пешеходов. По пути движения установлено освещение, которое позволит комфортно передвигаться в темное время суток. А система ливневой канализации будет препятствовать образованию луж.

Сейчас участок велодорожки на стадии «полировки»: рабочие активно устраняют недочёты, устанавливают урны и скамейки. Предусмотрено и благоустройство газона, а также декоративное озеленение.

– Немного портит общее впечатление унылый бетонный забор, – отметил Андрей Низовский. – Впрочем, это не проблема: гаражи на первом участке велодорожки преобразились благодаря всеволожским молодым художникам. Вот и здесь у них широкое поле для творчества.

Отметим, что первый этап всеволожской велодорожки был высоко оценен губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Благодаря софинансированию из регионального бюджета проект вышел на второй этап.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»