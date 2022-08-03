Во Всеволожске перезахоронят останки летчиков, обнаруженные в поселке Ковалево

Торжественная церемония состоится 8 августа на Румболовском мемориальном кладбище советских воинов. Со всеми полагающимися почестями будут перезахоронены останки восьми летчиков, обнаруженные в поселке Ковалево на бывшем кладбище деревни Смольная, расположенного неподалеку от аэродрома «Смольное» (бывший аэропорт «Ржевка»).

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, останки были обнаружены еще в 2019 году Инженерно-техническим центром специальных работ. Среди погибших воинов Герои Советского Союза И.М. Шишкань и Я.И. Пляшечник, а также члены экипажа Я.И. Пляшечника: И.Ф. Сорока, Н.А. Николенко, И.А. Ткаченко, С.Т. Рейко; лётчик В.М. Павлов и А.В. Бульканов.

По официальным данным Министерства обороны Российской Федерации, погибших лётчиков, базировавшихся на военном аэродроме Смольное в годы Великой Отечественной войны, стали хоронить на лютеранском кладбище деревни Смольное в октябре 1941 года. В 50-е годы прошлого столетия на кладбище в д. Румболово были увековечены только имена героев, но их останки перезахоронены не были.

Экипаж Героя Советского Союза, командира эскадрильи Якова Ивановича Пляшечника, в полном смысле этого слова был одной семьёй. Пять украинских парней из Полтавской, Харьковской, Черниговской и Ростовской областей составляли эту бесстрашную команду лётчиков 1-го Гвардейского Краснознамённого авиационного полка дальнего действия. Лишь спустя 77 лет стало известно, как погиб экипаж и где он был захоронен.