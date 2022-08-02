Жители Всеволожского района собирают «северные апельсины»

Северный апельсин, царская ягода, болотный янтарь, арктическая малина – всё это названия любимой многими морошки. Нежная и ароматная ягода особенно обильно растет в этом году, опытные собиратели возвращаются из леса с целыми ведерками «улова».

Как сообщает биолог Павел Глазков, тем, кто ещё не успел сходить по ягоды, стоит поторопиться. Сезон морошки подходит к концу, однако ее, хоть и переспелую, все еще можно собрать в лесах Всеволожского района.

– Царская ягода, собранная на излете плодоношения, идеальна для приготовления настоек, – отмечает Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре».

Считается, что за ее целебные свойства морошку высоко ценил император Петр I. Отсюда и название «царская ягода». Большой популярностью пользовались морошковые квасы и морсы. А еще на десерт императору подавалось мороженое с морошкой.

Примечательно, что морошка, в отличие от других ягод, спеет словно бы наоборот – изначально красные ягоды вызревают в янтарно-желтые плоды. Нередко неопытные собиратели берут ягоду неспелой, позарившись на яркий красный цвет. Однако невызревшая морошка кислая и жесткая, в то время как желтые ягоды – сочные и с характерным ароматом.

Фото блога «Каждой твари по паре»