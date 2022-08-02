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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти растет количество заболеваний коронавирусом

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На территории 47-го региона отмечается значительный рост заболевания коронавирусом. За минувшие сутки, 1 августа, было зарегистрировано 264 больных. Буквально неделю назад, 25 июля, ковид подтвердили всего у 170 человек. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме со слабовыраженными симптомами.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в инфекционных стационарах для больных коронавирусом подготовлено порядка 90 коек, однако даже половины из них не заняты. По последним данным, только 4% заболевших нуждаются в госпитализации, в остальных случаях больные лечатся в амбулаторном режиме.

Однако ленинградские эпидемиологи рекомендуют не откладывать вакцинацию от COVID-19 из-за растущей заболеваемости и прогнозируемой нестабильной обстановки осенью. Холодная погода также увеличивает возможность распространения воздушно-капельных и контактных инфекций.

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