В Колтушах открыли мемориал в честь 300-летия прокуратуры России

В понедельник, 1 августа, в бывшем имении первого генерал-прокурора Павла Ягужинского в деревне Колтуши состоялось торжественное открытие мемориала в честь 300-летия прокуратуры России.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания ЛО Сергей Бебенин, генеральный прокурор Российской Федерации Алексей Захаров, прокуроры Ленинградской области и Санкт-Петербурга Сергей Жуковский и Виктор Мельник, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, руководители правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, другие почетные гости.

Памятник в честь 300-летия прокуратуры России установлен в уникальном историческом месте. В 1712 году эта земля была пожалована императором Петром Первым графу Павлу Ивановичу Ягужинскому – первому в русской истории генерал-прокурору. В 1733 году в своем поместье, по просьбе здешних крестьян, он построил храм в честь апостолов Петра и Павла – небесных покровителей императора Петра I и самого Ягужинского. А в конце XVIII – начале XIX века это имение находилось во владении другого знаменитого генерал-прокурора – Александра Николаевича Самойлова.

Открывая мероприятие, Алексей Захаров отметил, что мемориал в честь 300-летия российской прокуратуры олицетворяет её трёхвековой путь – историю охраны государственности, служения закону и обществу. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации подчеркнул, что и нынешнее поколение работников прокуратуры бережёт и приумножает опыт предшественников, активно защищает законные интересы граждан, надежно обеспечивает правовую стабильность в нашей стране. Он также выразил благодарность всем, кто причастен к созданию мемориала.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко в своём приветственном слове обратил особое внимание на то, что у прокуратуры сложная задача — защита государства и граждан, законов и Конституции.

«Я выражаю огромную признательность ветеранам. У областной прокуратуры есть преемственность и очень сильная школа. Сегодня наша прокуратура одна из самых сильных в России, профессиональная, абсолютно открытая и пользуется доверием у жителей», – сказал губернатор ЛО.

Также Александр Дрозденко напомнил, что всегда найдутся люди, которые считают себя хитрее или наглее других и пытаются найти лазейки в законодательстве. Но на страже закона и справедливости стоят сотрудники прокуратуры, для которой нет ни чинов, ни особых подразделений.

В завершение мероприятия у гранитной стелы был проведен чин освящения, а в её основу под барабанную дробь поместили капсулу памяти с пожеланиями для будущих прокуроров.

Участники церемонии выразили мнение, что в дальнейшем именно у этого мемориала сотрудники прокуратуры смогут принимать присягу.

Борис Степанов

Фото Александра Ольховского