Всеволожский район готовится ко второму этапу борьбы с борщевиком

Борьба со вредным и опасным сорняком продолжается. В муниципальных образованиях Всеволожского района готовятся к гербицидной обработке общественных территорий.

Так, в Заневском поселении решили приступить к опрыскиванию немного раньше запланированного срока. Специалисты вышли на обработку территорий в Янино-1 и Янино-2, Новосергиевке, Суоранде, Заневке, Хирвости, а также некоторых участков в Кудрово. В общей сложности гербицидами опрыскают порядка 20 га. Если химические вещества не подействуют, будет проводиться дополнительная обработка.

Напомним, что муниципальные поселения занимаются уничтожением борщевика только на общественных территориях – обочинах, парках, площадках. Уничтожением сорняка на придомовых территориях занимаются управляющие компании. На частных же участках ответственность за борщевик лежит на владельцах земли.

Однако при борьбе с сорняком следует быть предельно осторожным – растение очень ядовито, а сок, при попадании на кожу и воздействии прямых солнечных лучей, приводит к серьёзным химическим ожогам. Также токсично и вдыхание эфирных масел борщевика, которое выделяется при повреждении листвы или стеблей.

Фото пресс-службы администрации Заневского поселения