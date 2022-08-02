Активные мамы Мурино получили сертификаты на массаж

Глава администрации Муринского поселения Алексей Белов встретился с активными многодетными мамами, чтобы вручить им приятные презенты и обсудить актуальные вопросы.

Как сообщает пресс-служба администрации поселения, помимо увлекательных игр для детей, мамам вручили сертификаты на массаж, которые предоставила активистка «Команды 47» Регина Рупп. Ранее она встречалась с губернатором Ленинградской области во время его рабочего визита во Всеволожский район. Глава региона отметил активную позицию Регины, поздравил её с рождением дочери и вручил благодарность. Молодая мама в свою очередь пообещала, что добрые дела не окончены и она продолжит поддержку своих земляков. Где слово, там и дело – и вот шесть сертификатов в салон Регины вручены жительницам Мурино.

Также на встрече с главой поселения женщины обсудили вопросы, которые волнуют молодые семьи. Поговорили о благоустройстве и учебных учреждениях, не забыли уделить внимание и важности формирования семейных ценностей. Глава поселения с большим вниманием выслушал собеседниц и отметил ценность открытого диалога. Ведь чтобы определить правильный курс развития поселения, нужно поддерживать прямую связь непосредственно с жителями – именно они всегда в курсе главных болевых точек и актуальных проблем.

Фото пресс-службы администрации Муринского поселения