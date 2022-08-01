Экологический инфотур прошел во Всеволожском районе

Представители туриндустрии Санкт-Петербурга и Ленинградской области познакомились с природными туристическими объектами Всеволожского района.

Кроме руководителей туристических компаний в экологическом мобильном форуме участвовали представители администрации Всеволожского района и Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области. Организатором такой встречи стала администрация Всеволожского района. Координатором форума стала туристическая компания из г. Мурино «Великий тур». Генеральный директор туроператора Евгения Чебуркина пояснила:

– Сегодня наблюдается повышенный интерес к внутреннему туризму. А мы живём в очень интересном и колоритном регионе России. Ленинградская область уникальна не только своей историей, культурой, архитектурой, но и природой. Мы видим свою задачу в привлечении внимания к местным достопримечательностям, в частности к природным объектам. Для жителей мегаполиса организованное пребывание на природе – это прекрасная возможность активно отдохнуть, восстановить силы и обогатить свой внутренний мир интересной информацией. А мы, т.е. представители туристической сферы услуг, должны сделать путешествие в мир природы экологичным, комфортным, полезным и приятным.

28 июля более 20 участников экологического инфотура решили пройти туристическими тропами Всеволожского района. В этот день группа запланировала посетить уникальные природные объекты поселков Токсово и Колтуши, куда участники встречи отправились на микроавтобусе. По дороге сотрудник Дирекции особо охраняемых природных территорий Раджана Рыджынова рассказывала об особенностях флоры и фауны Ленинградской области.

– Северо-Западный регион – это зона тайги, и некогда большая часть этой территории была покрыта лесами и болотами. С увеличением численности населения и развитием городов человек все активнее вторгается в царство природы. Стремясь быть «ближе к природе», люди осваивают и заселяют лесные участки и берега водоемов, что часто вредит экологии. Для коттеджных поселков и дач, как правило, выбираются самые привлекательные и живописные места. Под строящиеся объекты вырубаются вековые деревья. Человек часто забывает, что лес – это не только сбалансированная биосистема, а и место обитания диких животных и уникальных растений, которые составляют экологическую и культурную ценность в жизни самого человека. Сегодня как никогда дикая природа и её обитатели нуждаются в защите от человека. Но парадокс в том, что защитить её может только сам человек своим разумным и бережным к ней отношением. Одним из законных способов остановить вырубку лесов и варварское вторжение «цивилизации» в естественный мир природы является создание особо охраняемых природных территорий. Природные парки, заповедники, заказники, памятники природы имеют особое научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, поэтому здесь полностью или частично запрещена деятельность человека и установлен режим особой охраны, – пояснила Раджана Валерьевна.

Токсовские высоты

Первую остановку участники экотура сделали в поселке Токсово, где их встречали местные краеведы и общественные активисты Светлана Булатовская и Наталья Сорокина. Они предложили начать знакомство с достопримечательностями поселка с лютеранской кирхи, построенной в 1887 году. Интересную и познавательную экскурсию по действующему культовому объекту провел дьякон церкви Анатолий Арикайнен.

Далее группа прошла по лесному массиву одной из экологических троп. А по пути Наталья Сорокина и Светлана Булатовская рассказывали о богатой истории поселка, уникальной природе и ландшафте местности.

– Поселок Токсово был основан в середине ХVI века, он имеет богатую историю и издавна является привлекательным местом для ценителей природы. Возможно, поэтому с начала 2000-х годов здесь началось строительство дач и коттеджных поселков. Чтобы защитить наш лес и озера, местным жителям пришлось объединиться и сообща противостоять вырубке деревьев и застройке берегов. В конце концов мы добились включения большей части лесного массива и озер в категорию особо охраняемых природных территорий. Кроме того, мы организовали здесь несколько туристических маршрутов с местами для отдыха и смотровыми площадками, с которых открываются потрясающие виды первозданной природы, – пояснила Светлана Булатовская.

Сегодня энтузиасты-общественники принимают в Токсово туристические группы, знакомят ленинградцев и гостей нашего региона с уникальным ландшафтом и стараются привить культуру взаимодействия с природой. Красота этих мест складывается из 24 озер, песчаных холмов – «камов» и песчаных гряд – «озов». Их высота колеблется от 50 до 130 метров. В Токсово располагается ещё один туристический объект, который называется «Зубровник», здесь живут зубробизоны. Кроме того, в поселке несколько конно-спортивных клубов, где предлагают конные прогулки по живописным местам и обучение верховой езде.

Колтушские высоты

Следующим местом, которое посетили участники экотура, стал поселок Колтуши, где группу встретили руководитель музея академика И.П. Павлова Лариса Андреева и местный активист-общественник Альбина Рассохотская. Знакомство с достопримечательностями поселка началось с научного городка Павлово, созданного трудами великого ученого. Здесь Иван Петрович жил и трудился последние годы. Ещё при жизни академика это место стало центром мировой физиологии.

– Музейный комплекс, связанный с именем академика Ивана Павлова в Колтушах, не относится к числу самых известных, но является знаковым местом и нашей гордостью. Именно здесь Иван Петрович жил и работал с 1924 по 1936 год. Он занимался не только научной деятельностью, а и создавал условия для жизни ученых. Каждое дерево, строение и тропинка парка пропитаны духом великого ученого и человека – отметила Лариса Андреева.

Экскурсия по научному городку и музею И.П. Павлова органично переместилась непосредственно на Колтушские высоты. С высоты холмов взору открывается простор и красота ландшафта, а вымощенные булыжником тропинки делают передвижение по ним доступным в любую погоду. По словам руководителя музея, здесь тоже гулял, ездил на велосипеде и катался на лыжах Иван Петрович. Сегодня колтушские холмы являются местом тренировок спортсменов-лыжников и популярны среди любителей пеших, велосипедных и лыжных прогулок.

– Сам же поселок Колтуши имеет глубокую и интересную историю, – продолжает свой рассказ Лариса Андреева. – Упоминание его названия впервые встречается в Новгородской летописи около 500 лет назад. В ХVI веке он входил в состав Шведского королевства и был заселен преимущественно финнами-ингермландцами. Поэтому и сегодня здесь сохранилась масса топонимов и гидронимов финно-угорского происхождения.

Чтобы ознакомиться со всей огромной площадью особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты», потребовалось бы довольно много времени, поэтому Альбина Рассохотская подготовила видеоэкскурсию. Её участники экотура посмотрели на экране в актовом зале Института физиологии.

Знакомство с Колтушами завершилось на территории конно-спортивного комплекса «Вента-Арена», где созданы условия и вся необходимая инфраструктура для занятий верховой ездой, активного отдыха и комфортного проживания.

Впечатления и выводы

Во время обратной дороги в автобусе шло горячее обсуждение увиденного и услышанного. Каждый был переполнен эмоциями, впечатлениями и идеями по развитию экотуризма и готов был поделиться мыслями, как привлечь внимание к красотам Всеволожского района, сохранив при этом чистоту и первозданность природных объектов.

Раджана Рыджынова, специалист Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области: – Как показывает наш опыт, большинство современных городских жителей очень оторвано от правильного понимания роли и места живой природы в жизни человека. Для многих пребывание в лесу, на берегу водоема связывается с необходимым приёмом пищи. Они жгут костры, оставляют после себя мусор и остатки пищи, что оказывает негативное влияние на всю биосистему. Людям не хватает знаний о природе и окружающем мире, поэтому экологическому воспитанию нужно уделять большее внимание в учебных заведениях всех уровней – от детских садов до университетов. Только так мы можем сохранить нашу планету.

Олеся Маркушич, руководитель информационно-туристического центра «Присвирье» (г. Подпорожье): – Мероприятие было интересным и познавательным. Для нашей турфирмы – это ещё одна возможность расширить горизонт услуг и предложений. И хотя сегодня экотуризм не так популярен, как бы нам хотелось, работать есть над чем. И главная задача сейчас – свести к минимуму спонтанные, неорганизованные посещения особо охраняемых природных объектов. И здесь мы должны работать совместно с экоактивистами, краеведами, природоохранными организациями и местными властями.

Элла Никитина, специалист отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района: – Прогресс и развитие цивилизации сыграл с человечеством злую шутку. Стремясь улучшить и облегчить свою жизнь, мы приблизились к той грани, за которой сама жизнь на планете может оказаться под вопросом. В повседневной жизни и в быту мы стали использовать слишком много неорганических материалов, в частности пластика. Попадая в почву и водоемы, да даже оставаясь на поверхности земли, он нарушает весь природный баланс и несет опасность для всех живых организмов. Поэтому нам всем неплохо было бы направить свои усилия на сокращение использования одноразовых предметов и задуматься о раздельном сборе бытового мусора. Ну а любителей отдыха на природе хочется призвать к разумному и бережному поведению в местах пребывания и не оставлять за собой следов своей жизнедеятельности.

Александр СОРОКИН