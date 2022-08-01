Ленинградская область отмечает 95-летний юбилей

Сегодня, 1 августа, Ленинградская область отмечает свой юбилей. Ровно 95 лет назад было дано начало новейшей истории этого удивительного региона с его богатой историей и потрясающим природным, промышленным и культурным потенциалом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с праздничной датой.

– 1 августа 1927 года на карте страны появился новый субъект. Его почти вековая история – это путь испытаний и побед, путь, значительную часть которого прошли нынешние поколения ленинградцев. Мы встречаем этот юбилей в команде единомышленников, которые малыми и большими делами каждый день делают наши города и поселки лучше и краше. Наш самый главный успех в том, что люди хотят здесь жить, строить дома и растить детей. Здоровья, добра, благополучия и мирного неба! – пожелал глава региона.

Отметим, что большой праздник, посвященный юбилею, пройдет в эту субботу, 6 августа, в Сосновом Бору. Сейчас город активно готовится к приему гостей.