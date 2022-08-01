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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский родильный дом закрывается на профилактическое проветривание

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С 1 по 28 августа родильное отделение ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» закрывается на профилактическое проветривание. Прием беременных, рожениц и родильниц прекращается до 29 августа.

Как сообщает пресс-служба больницы, на время закрытия беременные при сроках более 22 недель, роженицы и родильницы будут направляться в ГБУЗ ЛОКБ Перинатальный центр г. Гатчина. Гинекологические больные и беременные со сроком менее 22 недель – в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ».

Отметим, что дезинфекция проводится по заранее разработанному графику. За время месячного «простоя» будет проведена тщательная обработка всех помещений и приборов, а также необходимые ремонтные работы.

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