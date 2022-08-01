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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожская биржа труда приглашает на бесплатное обучение

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Жители Всеволожского района могут пройти бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Для граждан будут доступны программы профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих.

Как сообщает Всеволожская биржа труда, принять участие в программе могут определённые категории граждан – как безработные и те, кто находится под риском увольнения, так и люди старше 50 лет и мамы в декрете. Более подробно о том, кто и на каких условиях может претендовать на обучение, можно узнать по ссылке https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/

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