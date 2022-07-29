Янино-1 получит новые социальные объекты

Три детских сада по 280 мест, школа на 1125 мест, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс — Градостроительный совет региона согласовал эскиз застройки южной части Янино-1.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, институт градостроительного планирования и проектирования представил концепцию развития южной части Янино-1. Предполагается построить 361 тысячу кв. метров жилья на территории общей площадью 53,49 га. Высотность домов ограничена восьмью этажами. Предусмотрено строительство образовательной, спортивной, медицинской инфраструктуры и торгового центра. Общая площадь озеленения — 72,6 тыс. кв. метров, включая рекреационную зону площадью 0,71 га. Реализовать проект рассчитывают в четыре этапа.

Эскиз застройки был согласован членами градсовета при условии, что в следующем этапе проектирования пересмотрят решения по организации дорожно-транспортной инфраструктуры.