Украсим наш город, который есть, но трижды – который будет!

Ленинградская область готовится отметить юбилей. И хотя главные мероприятия праздника пройдут в Сосновом Бору, все городские и сельские поселения 47-го региона не остаются в стороне от этого знаменательного события. Завершилось первое полугодие, и уже можно подвести некоторые итоги того, что сделано во Всеволожске. Сегодня на вопросы «В.в.» отвечают председатель совета депутатов города Всеволожска Станислав БОГДЕВИЧ и глава администрации Всеволожского района Андрей НИЗОВСКИЙ.

– Станислав Владимирович, я, как и многие другие граждане, не могу не заметить, что город наш хорошеет…

– Возможно, кому-то покажется нескромным с моей стороны перечисление того, что уже сделано, и тем не менее…

В этом году закончен капитальный ремонт на улице Новоладожской (от шоссе на Щеглово до улицы Евграфова), где уже уложен «финишный» слой асфальта, заасфальтированы тротуары и завершено освещение. Также в этом году планируется ремонт дороги на улице Александровской (от Октябрьского проспекта до железной дороги), на улице Лубянской (от Алексеевского проспекта до улицы Комсомола) и на улице Евграфова (от улицы Антоновской до улицы Новоладожской). И мы, наконец, приступили к работам на Московской улице в Южном.

– А что происходит на улице Межевой?

– Уже проведён конкурс и начаты работы по перекладке теплотрассы диаметром 600 миллиметров (от улицы Александровской до распределительной камеры у Центра культуры и досуга). Все работы профинансированы полностью и будут завершены в текущем году. Нам известно, что это доставляет некие неудобства гражданам, но это необходимо для успешного прохождения грядущего отопительного сезона. Сейчас для того чтобы не отключать дома от снабжения горячей водой, на поверхности проложена «времянка», которая после завершения работ будет демонтирована. Ну и как всякий, приступивший к ремонту в доме, всегда обнаруживает массу того, что ему ещё необходимо сделать, так и в случае с ремонтом теплотрассы.

На улице Межевой обнаружилась необходимость в прокладке ливневой канализации, а также в подводке горячей воды к многоквартирным домам и отдельно стоящим зданиям. А это всё требует дополнительного финансирования, которое будет обеспечено. Ну и, конечно же, на улице Межевой появятся новое асфальтное полотно и тротуар.

– Андрей Александрович, со стороны фасада лицея укладывают трубы, но ведь будет стройка и на школьной территории?

– Да, в Лицее, во второй школе на Межевой будут построены административные здания, которые позволят освободить помещения внутри школ для оборудования новых классов. Это вынужденная мера, благодаря которой мы стараемся уйти от второй смены. Главное достоинство быстровозводимых зданий – скорость, с которой они будут введены в эксплуатацию. В Лицее придется немного сократить площадь существующего спортивного пространства, но сразу успокою – мы тут же построим необходимые спортивные сооружения с другой стороны здания. Что же до пристройки ко второй школе, где также придется переделывать территорию для занятий спортом, то её мы возведём только после того, как откроем новый стадион за зданием Всеволожской школы Олимпийского резерва на Приютинской. Во Всеволожске в целом, конкретно в школе № 2, сильные футболисты, их тренировочный процесс не должен пострадать.

– В ближайшее время можно ожидать появления в городе новых спортивных объектов?

– Да. Причем знаковых для города. Осенью откроется ФОК с бассейном на 4-й Линии.

– Мне, как жителю Всеволожска, часто приходится слышать от людей слова благодарности в адрес наших властей за то, что в городе появилось много тротуаров вдоль дорог…

С.Б.: Без лишней похвальбы могу отметить, что это произошло в том числе и потому, что в настоящее время между советом депутатов города и нынешней администрацией района не существует особых разногласий. Если вспомнить о том, сколько за 3 последних года в городе построено новых тротуаров, то можно только порадоваться. Я не буду их все перечислять, но думаю, никто не сможет сказать что-либо иное, не погрешив против истины.

А.Н.: К уже упомянутым Станиславом Владимировичем адресам добавлю ремонт тротуара ул. Александровской с участком по Межевой у магазина «Мельница». Проектируется реконструкция ул. Культуры от Дороги жизни до Христиновского проспекта. Знаю, что есть нарекания на качество дорожного покрытия проспекта Грибоедова. Сейчас капитальный ремонт проспекта на участке от ул. Пушкинской до Южного шоссе также на стадии проекта.

– Известно, что у наших депутатов есть так называемые «депутатские» деньги… На что они расходуются?

– Многое из того, о чём я сказал выше, происходит, в том числе, и по депутатским заявкам, а они, соответственно, их формируют из пожеланий своих избирателей. Как правило, депутаты инициируют те или иные неотложные работы, определяя самые «горячие точки» на «своих» территориях. Опять же не станем здесь называть фамилии депутатов и суммы, ими вложенные в благоустройство города, но отметим, что в этом году большинство «горячих точек», ими обозначенных, относятся к системе жилищно-коммунального хозяйства города, а особенно к тепловым сетям.

– Когда будут завершены работы по удлинению велодорожки?

– Буквально в ближайшее время будет завершён её участок длиной 800 метров от улицы Приютинской до Дороги жизни. Следует сказать и о том, что в бюджете уже заложены средства на развитие сети велодорожек в городе.

– Каковы планы на следующий год?

С.Б.: Начну с того, что в планах правительства области (в рамках софинансирования с местным бюджетом) значится ремонт ул. Комсомола, ул. Героев, ул. Пермской и ул. Некрасова.

Отмечу, что большое внимание мы также уделяем освещению города и газификации домовладений.

А.Н.: Конечно, город Всеволожск продолжит участие в федеральной программе «Комфортная городская среда».

В этом сезоне работы по благоустройству ведутся в квартале, ограниченном ул. Победы, Магистральной, Дружбы и Связи.

Первый этап – детская площадка, дорожки, зона отдыха со скамейками, освещение. А вот в будущем году там появятся стадион, площадки для волейбола и баскетбола, уличные тренажеры. Думаю, этот квартал в микрорайоне Бернгардовка станет образцом для благоустройства больших пространств, находящихся во дворах многоквартирных домов. Также в правительство региона подана заявка для выделения средств на благоустройство пространства между домом 21 корпус 3 на ул. Ленинградской и Колтушским шоссе.

За проект, названный «Нижний парк», проголосовало большинство жителей города. Если решение будет положительным, то «Нижний парк» также будет благоустроен в два этапа.

– В настоящее время ведутся работы на Румболовской горе…

– Это связано с реконструкцией объекта «Сад памяти». Для краснолистных клёнов, высаженных там, земля оказалась неподходящей. Пришлось производить выемку грунта… Сейчас новые деревья уже высажены.

Да и вообще на территории Общественного пространства «Парк Песчанка» продолжатся работы по благоустройству, в частности скоро будет оборудована новая детская площадка. Ну и будем с нетерпением ждать начала строительства нового Ледового дворца – региональное и федеральное финансирование уже подтверждено.

Беседовал Владимир Шемшученко