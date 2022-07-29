Стежок к стежку – и спецодежда готова

Курс на импортозамещение, взятый после введения антироссийских санкций, стал хорошим шансом для ускоренного роста ряда отечественных производств. Среди них оказались и предприятия легкой промышленности.

На удивление пессимистам и несмотря на нехватку пуговиц и прочей фурнитуры, отрасль показала положительную динамику развития. И вот сейчас, невзирая на переменчивый климат в политике и экономике, предприниматели этого важного сектора демонстрируют, что они достаточно серьезные игроки на российском рынке.

Шили, шьём и будем шить

По данным Петростата, в Ленинградской области выпуск швейной продукции вырос в полтора раза. Темпы прироста составили 400 миллионов рублей. И это не опечатка, а реальные цифры.

Сейчас продукция швейных цехов поражает разнообразием: шьётся всё – от носовых платков до зимних шуб. Цены и качество варьируются и подходят для каждого покупателя. Есть товар под стать китайскому ширпотребу, есть изготовленный на уровне крупнейших турецких фирм. Логика понятна: покинув российский рынок, зарубежные бренды запустили маховик местного производства. Отечественные фабрики стали шить разнообразную продукцию: от дешевых пижам до дорогих модных новинок. Стежок за стежком российские производители заполняют опустевшую нишу. В затылок местным компаниям дышат белорусские производители. Они тоже готовы вести борьбу за место на российском рынке.

Среди известных российских предприятий – ведущий холдинг легкой промышленности Группа компаний БТК. Предприятия холдинга специализируются на производстве высокотехнологичного текстиля, разработке и производстве одежды: шьют профессиональную и специальную одежду для бизнеса, повседневную одежду, одежду для активного отдыха. Производство продукции сертифицировано, что гарантирует соблюдение требований ГОСТов. Холдинг включает в себя 16 производственных предприятий, одно из которых расположено во Всеволожске.

– Фабрика была основана в середине 40-х, – рассказывает директор Всеволожской фабрики «БТК групп» Ольга Котова.

Все начиналось с цеха по пошиву и ремонту солдатского обмундирования. Потом возникла артель инвалидов по переработке вторичного сырья, которая переросла в ватную фабрику. Продукция пользовалась большим спросом.

С годами предприятие открывало новые оснащенные цеха-филиалы. После распада СССР печальная участь советских предприятий нас миновала. Руководство пересмотрело планы и заложило первый кирпичик в фундамент новой эпохи развития. Благодаря слиянию двух предприятий – «Фабрика одежды Санкт-Петербурга» и фабрике «Труд» – появилась компания «БТК групп». Компания взяла курс на возрождение легкой промышленности: стали открываться и запускаться новые швейные фабрики, текстильные производства.

Предприятие работает стабильно, – подчеркивает Ольга Котова. – Планы производства формируются на долгосрочную перспективу. Опыт работы, широкий ассортимент, обширная география и высокое качество продукции делают наше предприятие одним из ведущих производителей в России.

Конкурентное преимущество

На Всеволожской фабрике трудится около 300 сотрудников. Очень не хватает квалифицированных рабочих и технических специалистов среднего звена. Корень проблемы в лихих 90-х, когда престиж рабочих специальностей упал. Беда в том, что сейчас в этой области очень мало перспективных молодых кадров. Ветераны уходят на пенсию. Заменить их некем. Несмотря на то что заработная плата рабочих порой выше, чем у офисных сотрудников, найти работников в офис намного проще, чем квалифицированных швей. Предприятие дружит с техникумами, но идут к ним неохотно. Даже несмотря на то, что на фабрике готовы платить достойную заработную плату. Существует программа по набору учеников со стипендией на три месяца, привлекают широким премиальным положением. Границ карьерного роста для молодых специалистов нет. Всё дело в желании.

– Неужели всё так безнадежно? – спрашиваю директора.

– Полагаю, что нет. Недавно в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» к нам приходили старшеклассники. Когда они смотрели, как всё работает, у них горели глаза! Поворотным моментом может стать развитие профессионального образования. Мы и сами готовы

обучать девочек. Но нужны учебные заведения, которые будут выпускать мастеров «золотые руки». Уверена, что у таких ребят проблем с трудо-устройством не возникнет. На предприятии хотелось бы делать ставку на местный персонал. Нам постоянно нужны специалисты, – отвечает Ольга Котова.

– Насколько мне известно, существует немало предприятий, выпускающих продукцию, аналогичную вашей. Как выдерживаете конкуренцию?

– Сейчас какими-то стандартными решениями никого не удивить. Нужно совершенствовать продукцию и процессы производства.

Работать на опережение. Именно на это сегодня направлены все инвестиционные программы в Группе компаний БТК. Объёмы продукции увеличиваются из года в год.

Поэтому мы расширяем производственные мощности и нуждаемся в новых кадрах. Недавно приобрели новейшее оборудование, в которое было инвестировано более 300 тысяч долларов. Цеха переоснащаем автоматизированным оборудованием с высокой производительностью: швея уже перестает быть классической швеей, теперь это операторы оборудования, которые управляют и контролируют работу оборудования. Автоматизация позволяет не только повысить производительность, но и гарантировать наилучшее качество продукции.

– А вы пытались освоить внешний рынок – экспортировать продукцию за рубеж?

– Нет, зачем? Нам хватает местных заказов.

– Как пандемия сказалась на предприятии?

– Всю пандемию мы работали в обычном режиме по разрешению Минпромторга с соблюдением всех необходимых требований Росздравнадзора. Однако на 1,5 месяца вынуждены были приостановить работу в связи с высоким порогом заболеваемости. Для профилактики вирусных заболеваний предприятие обеспечено рециркуляторами, имеется запас дезинфицирующих средств. Мы одни из немногих получили паспорт коллективной иммунизации.

– Не так-то просто бывает наладить производство в условиях рынка, когда трудно, а порой невозможно прогнозировать колебания цен, динамику и ассортимент спроса. В этом мире постоянно меняющихся величин лишь немногие находят реальную константу как твердую точку опоры. Как смотрите в будущее?

– Хороший вопрос. Наше преимущество в том, что мы сами производим ткани и трикотаж. Наши предприятия локализованы на территории России. Мы давно поставили перед собой цель – развивать российскую легкую промышленность. На это направлены сегодня все ресурсы. Заниматься производством сложно, но интересно. В будущее мы смотрим с неугасающим оптимизмом.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива предприятия