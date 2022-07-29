«Мальчики в бескозырках» и «Паруса истории»

Для тех, кто интересуется историей Российского Военно-морского флота, в преддверии 325-й годовщины со дня его основания, в городе на Неве открылось несколько выставок, приуроченных к этой дате. Так, в историческом парке «Россия – моя история» проходит выставка «Соловецкая школа юнг», посвященная 80-летию со дня открытия школы юнг на Соловецких островах в Белом море.

Организатором этой интереснейшей выставки стал Центр добровольческого движения «Паруса истории». Причем участники этого движения – петербургские школьники – сами же и проводят экскурсии для посетителей.

Вот юная девушка, преодолевая волнение, прочувствованно рассказывает о жизни и буднях «мальчиков с бантиками», как впоследствии назвал соловецких юнг писатель Валентин Пикуль, сам прошедший эту школу юнг.

– Знаменитый нарком Военно-морского флота Николай Кузнецов в 1942 году подписал указ о создании Соловецкой школы юнг, – рассказывает первым посетителям Александра, – хотя самая первая школа юнг была основана в Кронштадте ещё Петром. Кузнецов возродил традицию подготовки кадров для флота с юных лет. Это были мальчишки от 14 до 17-ти, как правило, дети-сироты, любящие море и готовые учиться морскому делу. Первый набор превысил тысячу человек, всего же в результате трех наборов школа юнг выпустила более четырех тысяч молодых специалистов, обученных морскому делу, которые завершили учебу на четыре и пять.

Юного экскурсовода зовут Александра Афонова, и она сама обучается в Морской школе Московского района Санкт-Петербурга, в специализированном кадетском классе. Самое интересное – в дальнейшем Александра планирует связать свою судьбу с морским делом, правда, с гражданским флотом. И уже многое умеет: выходила в море на парусных судах, умеет грести и управлять шлюпкой и многое другое, что пригодится ей во взрослой жизни.

Да, погруженность в материал и увлеченность морем и историей – именно это отличает ребят из клуба «Паруса истории». Президент добровольческого движения Ирина Платонова стояла у истоков этого движения. И вот что она рассказала:

– Выставка посвящена 80-летию создания Соловецкой школы юнг, уникальному явлению времен Великой Отечественной вой-ны.

Чтобы приблизить то время к сегодняшнему, повысить интерес современников к этой истории, мы задумали выставку интерактивной, и в проекте есть обязательный квест для молодежи, в который можно записаться, самим организовав группу.

И, конечно, выставка сама по себе очень интересная, потому что она объединяет экспонаты, которые мы собирали от нескольких, в том числе частных коллекционеров. Ребята рассказали о некоторых предметах – они просто уникальны. Это форма и роба юнг, форма командующих инструкторов школы, подлинные учебные предметы тех времен. Кроме того, мы придумали несколько мастер-классов, которые заинтересуют молодых. Все, кто захочет присоединиться к нашему проекту, могут окунуться в жизнь соловецкого юнги, пройти его путем.

Наш Центр добровольческого движения «Паруса истории» работает в Санкт-Петербурге уже пять лет. У нас тоже первый небольшой юбилей, и в парке «Россия – моя история» мы делаем не первый проект. Это серьезная работа. Так в рамках этого проекта мы ещё с января готовили выставку. В мае – июне прошли курс по морской тематике на ялах, ходили на историческую верфь, реставрировали ботик Петра I.

Зимой занимались теорией, морское дело изучали, навигацию, боцманское дело. То есть абсолютно всё, что ребята говорили о жизни и буднях учёбы соловецких юнг, – они попробовали делать сами. Поэтому им легко об этом рассказывать.

И в самом деле – ребята со знанием дела проводят тематические мастер-классы для тех, кому интересен этот предмет. Учат ориентироваться с помощью пеленгов, вязать настоящие морские узлы, строить маршрут по карте и по компасу, подавать команды с помощью сигнальных флажков. 9 августа здесь же, в атриуме исторического парка «Россия – моя история», пройдёт награждение по итогам исторического квеста. Как уже говорилось, во многом выставка составлена из экспонатов, представленных частными коллекционерами.

Один из главных «спонсоров» выставки, если так можно сказать, – руководитель общественного поискового движения «Святой Георгий» Олег Алексеев, человек, буквально влюблённый в дело, которым занимается.

– Это не просто увлечение, – рассказывал нам Алексеев, – это нечто большее. Изначально я занимался историей военного костюма, и на основании этого много лет собираю коллекцию. Вот и здесь – роба юнги, манекен караульного в шинели, учебники и знаки – это из моей коллекции.

Уже много лет мы эту тему поднимаем благодаря автору книги «Мальчики в бескозырках» Юрия Овсянникова.

Это человек, написавший не только о мальчишках-юнгах, он знаток Шлиссельбурга, его истории. А историю юнг Валаамского острова он впервые открыл так досконально и рассказал о ней. Эти пацаны в 40-м стали юнгами, а в сентябре 41-го уже сражались на Невском «пятачке» наравне со взрослыми. Их был 51 человек, половина из них осталась лежать на Невском «пятачке». А 25 человек воевали на море – кто до конца войны, кто тоже погиб. Это были технически грамотные, физически подготовленные ребята – хоть к рукопашной, хоть к другому бою, потому что их научили владеть всеми видами стрелкового оружия, и они были во многом лучше подготовлены, чем ополченцы, к примеру. А было им от 15 до 17… Медали «За отвагу» догнали некоторых уже в госпиталях, а то и посмертно.

Уже после госпиталей они продолжили учебу и сражались на флоте до конца войны. Кто-то погиб уже в 45-м, в десанте, высаженном в Пруссии. Это интереснейшая тема!

Выставка «Ленинградские юнги» проходила в стенах Государственного музея обороны Ленинграда, была очень резонансная, великолепные отзывы были. И когда к нам обратились ребята из «Парусов истории» – как мы могли им отказать? Конечно, помогли. И смотрите, какой интерес к подобным выставкам у молодёжи, может быть, потому, что речь идет об их ровесниках, а то и о младших ребятах. Юнгам ведь некоторым было по 14. Они получили первые боевые награды, как в песне поётся, – раньше, чем получили паспорта.

И в самом деле на открытии выставки было много молодежи. Пришли и почетные гости: директор исторического парка «Россия – моя история» Д. Черняга, житель блокадного Ленинграда, капитан 1 ранга, историк И.М. Кузинец и многие другие. Выставка продлится до 15 августа, и вы можете успеть, уважаемые читатели.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

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