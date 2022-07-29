В глубине дедовичских лесов

Леонид Баранов – ветеран Великой Отечественной войны 1941– 45 гг., почетный гражданин Всеволожского района Ленинградской области и Дедовичского района Псковской области, заслуженный тренер РСФСР. Он находился на территории Партизанского края с января 1941-го по февраль 1944 года.

Деревня Железница стояла в глубине Партизанского края, вдали от больших дорог, на Псковщине в Дедовичском районе. От районного центра её отделяла река Шелонь и 25 км лесных дорог. Попасть в деревню можно было и окружным путём, пройдя 40 км по глухим лесам и чащобам. Первоначально партизанские и партийные руководители встречались в деревне Вязенка, на границе Дедовичского и Белебёлковского районов, но она находилась в месте, доступном для оккупантов.

Решением Штаба партизанского движения Ленинградской области с 1 августа 1941 года Штаб Партизанского края перенесли в деревню Железница.

Сюда и прибыл, перейдя линию фронта, один из руководителей Штаба – подполковник А.Н. Амосов, который созвал и провёл первое совещание партийного и советского актива и командования партизанских отрядов края, на котором были приняты решения об организации партизанского движения во исполнение указаний ЦК РКПб и Правительства СССР.

В довоенные годы в Железнице работал колхоз «Красная Железница». Несмотря на удалённость от районного центра и железной дороги, деревня была благоустроена – мощенная камнем главная улица, хороший детский сад, большой и просторный клуб, своя электростанция и радиовещание. Добротные дома жителей деревни располагались на берегу реки Шелонь, и люди радовались жизни. Гордостью колхоза была просторная сельская больница с кабинетами для врачей и большими светлыми палатами для больных. Главным врачом больницы работала ленинградка Лидия Семёновна Радевич, которая стала потом легендарным партизанским врачом и сражалась в составе II Ленинградской бригады, защищавшей Партизанский край.

Само создание партизанского края, в котором фактически более года существовала советская власть, имело огромное значение не только в начальный период партизанской войны в Ленинградской области, но и в дальнейшем в течение 32-месячной битвы с фашистами.

В первые месяцы оккупации немцы с трудом добрались на гусеничной технике до деревни Железница, которая находилась в центре глухих лесов. Приезжая в деревню, немцы обыскивали дома, помещения, сараи и сеновалы. Взрослое население уходило в лес, у партизан хорошо работала разведка, и всех заранее предупреждали.

Поразительный случай произошёл в октябре 1941 года. Прибывший наряд охранной полиции и отряд латышей, служивших в немецкой армии, окружили деревню и начали обыски. Добрались и до больницы. Лидия Семёновна, в больнице у которой лежали раненые партизаны, повесила на палату табличку «ТИФ», а немцы боялись его как огня. Проверяя соседнюю палату, немцы обнаружили своего раненого солдата, которого лечила врач. Тот рассказал о хорошем отношении к нему и что попал он сюда без сознания. Немцы удалились, и деревня стала считаться у них «лояльной», надежным для них был и староста, а «подсунутые» партизанами три местных полицая – «верными».

Здесь же, в Железнице, на партизанском совещании по инициативе А.Н. Амосова и комиссара 2-й партизанской бригады С.А. Орлова 17 и 23 февраля 1941 года были приняты решения о формировании партизанского продовольственного обоза в блокадный Ленинград. Здесь принимались решения о проведении войсковых операций по захвату 18 января 1941 года города Холм и разгрому 23 февраля немецкого гарнизона на станции Дедовичи. В результате разгрома гарнизона была более чем на сутки перекрыта железная дорога на Ленинград и Новгород.

Весь 1941 и 1942 гг. немцы пытались найти партизанский центр, но безрезультатно – всё было надежно защищено и засекречено.

С организацией радиосвязи и формированием обоза штаб в феврале-марте был переведён в деревню Круглово, что ближе к деревне Нивки Дедовичского района, откуда оргтройка, возглавляемая А.С. Поруценко, отправила в путь партизанский обоз. В Дедовичском районе собрали тогда 161 подводу, и потом к ним уже по пути присоединились 37 из Белебёлки и 25 из Ашевского района.

Многие месяцы оккупанты пытались уничтожить партизанский край, овладеть его территорией. Осенью 1941 года с первыми морозами была предпринята первая попытка; в марте 1942-го – вторая экспедиция и в мае 1942 года – третья.

Вторая и третья партизанские бригады отбивали все эти попытки. Немцы несли потери. Партизаны постоянно подрывали железные дороги, на путях и мостах гремели взрывы. Фашисты зверели, расстреливали виноватых и невинных. В августе 1942 года оккупанты сняли с фронта хорошо оснащенную дивизию, вокруг края расставили заградотряды из власовцев и латышей и вошли железным кулаком с танками и мотопехотой на территорию края.

Партизаны бились героически и самоотверженно. Штаб партизанского движения дал командованию края распоряжение вывести отряды и бригады в новые районы, прилегающие к коммуникациям ближе к Ленинграду – в районы Пскова, Луги, Острова, Волосова, Струги Красные и города Острова.

Отряды самообороны, многие партизаны с семьями, легкораненые, взрослое население в своём большинстве ушли в глубину лесов, в труднодоступные места и болота.

Перебрался и автор этих строк со своим другом Петей Рыжовым, группой легкораненых бойцов и врачом Лидией Сергеевной Рубцовой (умерла в 2013 году в возрасте 98 лет) на болотистый остров в глубине леса.

В ясный зимний день 24 декабря 1942 года оккупанты с помощью предателей добрались до партизанского штаба – деревни Железница. Подвергли её бомбардировке из миномётов, расстреляли в щепки из пушек дома и сожгли их дотла. В злобе немцы даже спилили стоявшую рядом дубовую рощу. Дубы пошли на могильные кресты. Железницы больше не стало – ее стерли с лица земли.

В послевоенные годы из-за малочисленности оставшегося населения деревню решили не восстанавливать. На её месте поставили памятную стелу, которая встречает всех, кто приходит сюда поклониться памяти героев-партизан.

На ней высечены слова: «Товарищ! Ты вступаешь на землю легендарного Партизанского края. С этого рубежа – крутого берега Шелони – он простирается на восток до Радейских болот. Занимает 9 600 квадратных километров.

Край вошёл в историю Великой Отечественной войны как советский в тылу врага, где наши люди мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками и жили по законам родного советского государства.

Их девизом были слова: «Скорее умрём, чем станем на колени, но победим скорее, чем умрём!»

Каждый год 1 августа сюда, в глубину дедовичских лесов, стекаются сотни людей. Администрация Дедовичского района, Совет ветеранов партизанского движения Ленинграда и Ленинградской области, Совет ветеранов Псковской области организуют красочный праздник. Приезжают представители молодежных и патриотических организаций, Музея блокады Ленинграда, делегации из разных городов Псковской и Ленинградской областей, города Луги. Часто здесь бывают и представители нашего Всеволожского района.

Л.А. БАРАНОВ, участник партизанского движения, заслуженный тренер РСФСР, почетный гражданин Всеволожского района, почётный гражданин Дедовичского района