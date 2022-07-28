Пахари из 40 регионов России готовятся к битве на полях Всеволожского района

Лучшие механизаторы страны сойдутся в чистом поле неподалеку от поселка им. Свердлова – в середине августа там стартует девятый чемпионат России по пахоте.

В соревнованиях примут участие специалисты-аграрии из 40 регионов страны. В нынешнем году для участия в чемпионате приглашены трактористы из ряда дружественных стран, которые будут состязаться за обладание открытым кубком.

Кроме зрелищной конкурсной программы, гостей и участников ожидает немало развлечений. В рамках чемпионата пройдет, ставшее уже традиционным, яркое трактор-шоу, а творческие коллективы выступят с концертными номерами. Также планируется организация выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции от фермерских хозяйств из различных регионов России, проведение тематических гастрономических фестивалей – винного и сырного, работа фуд-кортов. Малыши смогут неплохо провести время в детском городке.

Генеральным спонсором чемпионата выступила компания «Ростсельмаш», официальными спонсорами – АО «Петербургский тракторный завод» и АО «Брянсксельмаш».

Также гостей чемпионата ждёт обширная развлекательная программа: выставка-ярмарка сельхозпродукции и перерабатывающих предприятий, сырный и винный фестивали, концертная программа, детский городок и многое другое.

Девятый чемпионат России по пахоте пройдет с 7 по 14 августа 2022 года.

Светлана ЗАВАДСКАЯ