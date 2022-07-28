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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Кудрово и Муринское шоссе свяжет новая развязка

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Строительство крупной дорожной развязки между городом Кудрово и Муринским шоссе начнется в 2022 году – сообщили в областном дорожном комитете. Бурно растущий город и станция метро, которую планируют построить там в недалеком будущем, должны быть подключены к федеральной трассе. Для этого потребуется продлить Центральную улицу и провести реконструкцию путепровода над шоссе.

Новая развязка обеспечит подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу, центром которого станет станция метро. Проектная документация объекта уже одобрена государственной экспертизой.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Дениса Седова, развязка станет первым объектом, строительство которого начнется в рамках предоставленных инфраструктурных кредитов из госбюджета. На очереди – дальнейшее расширение Колтушского шоссе и строительство областной части обхода Мурино. Собственно на кудровскую развязку планируется потратить 4 млрд инфраструктурного кредита. Ее протяженность составит 3 километра.

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