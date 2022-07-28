«Девять раз в день погладь – и зло исчезнет»

Пущенная с легкой руки поэта Марины Цветаевой расхожая фраза про семейную лодку, разбившуюся о быт, – не про семью Голушковых. Вот уже 57 лет они вместе идут сквозь штормы лихолетий, которые встречались им на пути. История создания их семьи началась в далекой Сибири, где молодые специалисты работали на комсомольской стройке. Сегодня же они обрели тихую гавань в поселке Янино Всеволожского района, днями став победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья».

У супругов Голушковых с первых дней совместной жизни никогда не стоял вопрос, кто будет мыть посуду.

– Да кто свободен, тот и моет, – улыбается Людмила Николаевна. – Мы же жили в общежитии, муж по сменам работал, я, бывало, и до восьми вечера. Возвращалась домой, а Алексей уже и ужин какой-нибудь придумал.

– Мы же предвоенные дети, деревенские, – рассказывает Алексей Гаврилович. – С младых ногтей привыкли по хозяйству трудиться. Бывало, старшие уходили на работу, а я мешок под мышку и подорожник собирать. Потом из него суп варил на всю семью.

– Он и сейчас у меня кулинарит, – говорит Людмила Николаевна. – Я перед нашей с вами встречей в бассейн пошла, вернулась, а он уже три банки огурцов законсервировал…

Сама же Людмила Николаевна трудовые будни начала с шести лет: возила на двуколке навоз, траву для силоса.

По воспоминаниям супругов, познакомились они «на пельменях» у друзей. Приглянулись друг другу. Стали встречаться, ходили в кино, да иногда и по нескольку раз в день: других-то развлечений в строящемся молодом городе, понятно, не было.

– Как решился сделать предложение? Ну, во-первых, годы уже подходили… – улыбается Алексей Гаврилович. – Кроме шуток! Двадцать шесть – это теперь вроде как еще юность, а в 60-х – уже солидный возраст. Во-вторых, жили мы в разных общежитиях – она в женском, я в мужском. В-третьих… Шел я как-то мимо женского общежития, посмотрел на балкон её комнаты на втором этаже и увидел здоровенную банку варенья. Подумал тогда: хозяйственная, значит, надо брать (оба смеются).

В 1966 году в семье родился первенец, назвали Олегом. К слову, сегодня он известный художник, кинорежиссер, музыкант. Его полотна хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее современного искусства «Эрарта». Ценители искусства знают его под творческим псевдонимом Николай Копейкин. Младший сын Голушковых Сергей выбрал для себя медицинское поприще, окончив Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова.

Понятно, что у трудяг-родителей и дети вырастут с ответственным подходом к работе. И не только в профессиональной деятельности, но и в быту.

– А как иначе? – удивляется Людмила Николаевна. – Мы всегда все делали и продолжаем делать вместе. Грядку на даче вскопать, что-то в квартире отремонтировать, а уж семейные праздники с обилием сделанных своими руками угощений для нас вообще святое!

– Это сейчас отчего-то домашние обязанности разделились на мужские и женские, – говорит Алексей Гаврилович. – У нас так было не принято. Не поэтому ли теперь так много разводов? Думаю, и поэтому тоже.

Спросите у любого профессионального психолога: по какому принципу люди строят взаимоотношения? И услышите ответ, что индивид будет воспроизводить сценарий, свидетелем которого был в детстве. Отношения в семье, в первую очередь между родителями, становятся матрицей, с которой человек, как правило, будет копировать свою манеру поведения в паре.

– Когда мы проходили собеседование в финале регионального конкурса, то вместе с нами также было несколько молодых семей, – вспоминает Людмила Николаевна. – Меня очень удивили их ответы на, казалось бы, простые вопросы. Например, помоет ли женщина пол, если мужчина пришел с работы в грязной обуви, почистит ли саму обувь… Почему-то все отвечали отрицательно. Но ведь это же нормально – заботиться о близком человеке! Не знаю даже, каким словом такое отношение друг к другу можно назвать… Эгоизм? Наверное…

Вот уже более полувека прекрасный корабль с гордым названием «Голушковы» несет на своем борту большую дружную команду, в которой все по местам, и каждый знает свой маневр. Пройдя плечом к плечу сквозь порой непростое для страны время, вырастив двоих достойных сыновей, а теперь и воспитывая замечательных внуков, Людмила Николаевна и Алексей Гаврилович по-прежнему бодры духом, ведут активный образ жизни и, как и прежде, считают, что основа семьи — доверие, внимание, умение прощать, дарить больше друг другу ласки, добра, тепла. Девиз семьи Голушковых – «Девять раз в день погладь – и зло исчезнет». Да будет так!

Сергей ОСТРОВЕРХОВ

Для справки: Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Его организаторы – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В этом году оргкомитетом были рассмотрены 353 представления на семьи – победители региональных конкурсов из 85 субъектов Российской Федерации. Материалы рассматривались по пяти номинациям: «Многодетная семья» – 69 семей; «Молодая семья» – 72 семьи; «Сельская семья» – 75 семей; «Золотая семья» – 66 семей; «Семья – хранитель традиций» – 71 семья.