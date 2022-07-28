В Кудрово появятся новые соцобъекты

В молодом городе Кудрово скоро распахнет двери ещё одна школа. Строительные работы по возведению современного трехэтажного здания планируется завершить к окончанию нынешнего, 2022 года. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы и благоустраивается прилегающая территория. На стройплощадке одновременно работают около 100 человек.

В строительном блоке правительства Ленобласти уточнили, что в школьных кабинетах уже устанавливают монтажные потолочные конструкции и укладывают линолеумное покрытие полов. Параллельно специалисты проводят электромонтажные работы, отлаживают системы вентиляции, водоснабжения и канализации, а также слаботочные системы.

На пришкольном участке полным ходом идут работы по озеленению и мощению дорожек. Также обустраиваются спортивные площадки.

Напомним читателям, что площадь новой школы в Кудрово насчитывает 22 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, на трех этажах здания разместятся библиотека, зрительный зал со сценой, медицинский пункт, кабинет психолога и столовая. Многофункциональная спортивная зона при школе предполагает занятия мини-футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом и другими подвижными играми.

До конца текущего года в Кудрово запланирована сдача еще одного объекта – нового отделения полиции. В Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области сообщили, что сейчас в строящемся здании ведутся внутренние отделочные работы.

Так, рабочие практически завершили укладку напольной плитки и уже начали обшивку панелями стен в кабинетах и коридорах. Кроме того, в здании устанавливают бронированные стены. В ближайших планах – оборудование участка с отдельно стоящим гаражом на пять единиц автотранспорта.

Общая площадь нового отделения полиции составит более двух тысяч квадратных метров.

Близится к завершению и строительство городской поликлиники – специалисты оценивают ее готовность на 92 процента. Рабочие уже монтируют двери и потолки, красят стены, устанавливают ограждение на лестницах. Практически полностью благоустроена территория, прилегающая к медицинскому учреждению – уложена тротуарная плитка, на очереди – укладка асфальтового покрытия.

В новой поликлинике будут работать женская консультация, стоматологическое и физиотерапевтическое отделения, отделение лучевой диагностики, центр амбулаторной хирургии. Также жители Кудрово и других населенных пунктов смогут обратиться в круглосуточный травмпункт, который будет находиться в этом же здании. Здесь же расположится подстанция скорой медпомощи с автопарком из четырех автомобилей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото строительного блока ЛО