Во Всеволожском районе развернулся бесплатный эко-лагерь

Для многих городских жителей дача – недостижимая мечта по целому ряду причин. Однако вырастить свои, домашние овощи, зелень и ягоды хотели бы многие. На помощь приходит эко-лагерь – пространство для коллективного земледелия.

Один из таких необычных объектов развернулся на территории Всеволожского района. Его организатор Арина Леденева – автор проекта «Огород мечты», в рамках которого увлеченные экологией люди обмениваются опытом пермакультуры и природного земледелия. Проект существует четвертый год, а в 2022-м в одном из красивейших мест нашего района был создан эко-лагерь «Пространство мечты».

Создание добровольческого лагеря труда и отдыха стало возможно благодаря гранту Всероссийского форума «ЭкоСистема» от Росмолодежи. На протяжении лагерной смены участники на практике осваивают правила органического земледелия, а также формируют культуру вторичной переработки и бережного отношения к природе.

Сейчас на территории лагеря разбит биоогород – в просторных теплицах вовсю бушует зелень, огурцы, томаты, помидоры. Все овощи выращены без пестицидов и минеральных удобрений. В качестве подкормки для почвы используются переработанные органические отходы, которые «зреют» здесь же, в деревянных кубах для компоста. Со временем планируется дополнить огород небольшим садом.

К участию приглашают молодых людей от 18 до 35 лет. Смена длится всего неделю, но программа очень насыщенная – помимо реального опыта органического земледелия для участников организовывают семинары и лекции, а также практичные мастер-классы. При этом в лагере соблюдается баланс работы и отдыха – в перерывах между полезными активностями можно поиграть в настольные игры, посмотреть кино под открытым небом и, как водится в любом хорошем лагере, душевно посидеть у костра и пообщаться с единомышленниками.

Участие бесплатное, но количества мест ограничено – 30 участников в одну смену. Предусмотрено проживание в комфортабельных палатках с четырехразовым питанием. Подробнее можно узнать в группе организаторов «Огород мечты» в соцсети «ВКонтакте».

Фото проекта «Огород мечты»