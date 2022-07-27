Сезон клещей в Ленобласти не окончен

Расслабляться рано – областные клещи, хоть и снизили несколько свою активность, но все ещё продолжают досаждать жителям и гостям 47-го региона. За прошедшую неделю нападению этих членистоногих из класса паукообразных подверглось более 228 человек, включая 49 детей.

Для сравнения, на позапрошлой неделе было зафиксировано 153 случая нежелательного взаимодействия людей и клещей. Всего же, по состоянию на 26 июля, с начала сезона клещи попробовали на вкус 4 490 человек, из которых 975 – дети. И это только обратившиеся за помощью в медицинские учреждения.

Всеволожский район в этой печальной статистике занимает «почетное» четвертое место – у нас было зафиксировано 388 обращений. Самые агрессивные клещи облюбовали Тихвинский район – там число укушенных граждан исчисляется восемью с половиной сотнями. На втором месте Гатчинский район — 504 пострадавших, на третьем – Бокситогорский район с 499 случаями укусов клещей.

В Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщили, что с начала сезона на исследования были направлены 165 клещей, предоставленных пациентами медучреждений. К счастью, большая их часть оказались обычными кровососами. Однако в пяти особях специалисты обнаружили возбудителя клещевого энцефалита, а в сорока – возбудителей боррелиоза. Три клеща являлись потенциальными переносчиками моноцитарного эрлихиоза, ещё два – гранулоцитарного анаплазмоза.

К слову, лучшей защитой от опасных болезней, переносимых клещами, специалисты считают вакцинацию. Так, в нашем регионе от энцефалита привиты 49 189 человек, включая более 25 тысяч детей, а также 6,5 тысячи взрослых, работа которых связана с риском заражения.

Светлана ЗАВАДСКАЯ