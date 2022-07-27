Праздники дворового спорта во Всеволожском районе становятся традиционными

Очередной детский спортивный праздник провели сотрудники Всеволожского центра физической культуры и спорта.

26 июля с 11 до 13 часов спортивная площадка во дворе дома № 16 по улице Ленинградской была особенно многолюдной и привлекательной. Задорная музыка, красочные баннеры, спортивное оборудование и инвентарь вызывали любопытство у местной детворы и взрослых. Но сегодняшний спортивный праздник был рассчитан только на детей. Его организовал Всеволожский центр физической культуры и спорта. Заместитель директора Центра Юлия Кургузкина рассказала:

– Данное мероприятие проводится в рамках летней программы «Дворовый тренер». Такие спортивные праздники для детей стали уже традиционными. Мы проводим их каждый вторник с 11 до 13 часов. Так что 2 августа снова ждем всех желающих интересно и с пользой для здоровья провести своё время.

В этот раз на спортплощадку пришли более 30 детей в возрасте от 6 лет. Организаторы предложили участникам множество веселых развивающих игр и эстафет. Особой популярностью пользовались бочча, дартс, кольцеброс и гонки на самокатах. Ребята соревновались в меткости, точности броска, скорости, ловкости и сообразительности. Многим пришлась по вкусу новая игра корнхол. Праздник завершился веселой эстафетой. В завершение мероприятия все приняли участие в этой эстафете и получили сладкие призы.

Справка. Игра корнхол в наших широтах является редким гостем, хотя, как утверждают знатоки, эта игра живёт с XIV века. По некоторым данным, корнхол зародился в Германии, а спустя 6 веков забытая игра спонтанно возникла в горах на юге США. Корнхол прост – скользкая деревянная доска с дырой и холщовый мешочек, набитый сухими кукурузными зернами. Игра очень увлекательна, азартна и доставляет большое удовольствие игрокам всех возрастов. Пока забытый корнхол не так популярен в нашей стране, но это не умаляет его привлекательности.

Борис СТЕПАНОВ