Огромный шершень из Всеволожского района оказался бабочкой

Известный далеко за пределами Всеволожского района популярный блогер, кандидат биологических наук и большой друг нашей редакции Павел Глазков на днях сделал редкую энтомологическую находку.

Вот как он описывает ее на своем канале в ВК «Каждой твари по паре»:

«Во Всеволожском районе под Петербургом я встретил шершня, который оказался бабочкой с прозрачными крыльями.

Это тополевая большая стеклянница (Sesia apiformis). Свое название она получила за совершенно прозрачные крылья – что в норме отнюдь не свойственно бабочкам! А тополевой она названа за то, что ее гусеницы, являясь злостными вредителями, повреждают кору и стволы, чаще всего тополей, хотя не отказываются питаться и берёзой, ивой и липой. Каждая гусеница уничтожает древесину в течение трех лет, чтобы лишь на четвертый год превратиться в прекрасную бабочку, порхать несколько недель, отложить около тысячи яиц – и погибнуть. Самки откладывают одиночные яйца, выбрасывая их на землю. Этот редкий момент мне повезло снять на видео. Внешне бабочка очень похожа на шершня, хотя для человека она абсолютно не опасна, и бояться ее не стоит».

К слову, в Ленинградской области, как и в Петербурге, обитает шершень обыкновенный – вот его бояться действительно стоит. Насекомое достигает в длину 2,5 – 3,5 сантиметра, и укус его значительно болезненнее, чем пчелы или осы. Обусловлено это наличием большого количества ацетилхолина, который содержится в яде шершня. Утешает одно – специалисты утверждают, что шершни по природе своей не агрессивны. Свое ядовитое жало они пускают в ход, только если потревожить их гнездо или попытаться убить. И это можно понять!

Наибольшую опасность шершни представляют для людей, страдающих различными видами аллергии – укус насекомого может вызвать анафилактический шок со всеми вытекающими последствиями. Поэтому аллергикам в этих случаях стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Для остальных граждан укусы шершней хоть и болезненны, но не несут угрозы здоровью.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Автор макрофотографии большой стеклянницы Егор КАМЕЛЕВ