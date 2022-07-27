Новая школа в западном Мурино восхитила Александра Дрозденко

В молодом городе активно готовится к открытию новая школа на 1175 мест. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 27 июля, осмотрел учебное учреждение в ходе рабочего визита во Всеволожский район.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона оказался особенно впечатлен оснащением кабинетов и дизайнерским подходом к оформлению помещений.

– Когда я учился, такого даже присниться не могло. Школа очень впечатляет, начиная с внешнего вида, – отметил Александр Дрозденко.

Стоит отметить, что особенной гордостью школы стали просторные мастерские по обработке древесины и металла, а также ткани. Кроме того, сделан акцент на обустройство помещений для творчества и дополнительных занятий. Ну а вместительный актовый зал на 540 мест станет отличной площадкой для школьных праздников.

Не осталась без внимания главы региона и новая детская поликлиника. Часть средств федеральной премии за достижение высоких показателей социально-экономического развития, которую Ленобласть получила за 2021 год, было решено направить на выкуп здания поликлиники для муринцев на Воронцовском бульваре. Председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин заверил, что оснащение здания будет завершено в этом году и в январе 2023-го поликлиника начнёт работу.

На фото пресс-службы областного правительства – здание поликлиники на Воронцовском бульваре