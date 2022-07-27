Владелица «Рецепта счастья» из Мурино получила благодарность губернатора

Сегодня, 27 июля, в ходе рабочего визита во Всеволожский район глава 47-го региона посетил молодой город Мурино. И хотя акцент поездки сделан на осмотр социальных объектов, губернатор нашел время для личной встречи с участницей «Команды 47» Региной Рупп.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, хозяйка салона красоты «Рецепт счастья» Регина Рупп придумала и реализовала несколько полезных инициатив. В преддверии 9 мая в муринском салоне делали бесплатные стрижки и укладки ветеранам и пенсионерам. Также воспользоваться услугами красоты могли и многодетные мамы, которых Регина решила поддержать, готовясь к рождению дочери.

Добрые инициативы не остались незамеченными – в июле Регину вместе с другими активистами пригласили в Дом правительства на церемонию награждения. Однако посетить мероприятие девушка не смогла – 11 июля она родила дочку Марьям.

Глава региона решил восстановить справедливость и лично поздравить молодую маму. Александр Дрозденко вручил девушке благодарность, форму «Команды 47» и детские игрушки.

– Вот он, рецепт счастья, – заботься о других, и счастье к тебе придет, – отметил губернатор.

И словно в подтверждение его словам, на улицах Мурино Александр Дрозденко встретил старых знакомых – Владимира Катана и тройняшек. В ноябре губернатор приезжал к молодым родителям в гости и вручал коляску для новорожденных, а сегодня папа пришел поблагодарить главу региона за помощь и поддержку.

Фото пресс-службы областного правительства